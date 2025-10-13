La Voz Argentina, la final: cuándo se conocerá al campeón

Durante la última semana, la gente estuvo votando a su favorito y hoy, finalmente, conocerán los resultados y esta edición de La Voz Argentina tendrá un nuevo campeón.

finalistas la voz argentina2 Alan Lez | Milagros Gerez Abud | Eugenia Rodríguez | Lucas Behringer

Cómo y a qué hora ver la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.