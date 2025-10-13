La Voz Argentina, la final: cuándo se conocerá al campeón
Milagros Gerez Amud, Eugenia Rodríguez, Nicolás Behringer y Alan Lez esperan conocer la decisión del público y saber quién es el ganador.
La Voz Argentina llega a su fin y son cuatro los participantes que sueñan con ser los campeones de esta edición. Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) son los que llegaron a la instancia final y esperan por la decisión de la gente.
En esta oportunidad, la gala se dividió en dos. Primero, este domingo los finalistas hicieron su última pasada, repasaron el camino que transitaron dentro del reality y sus coaches hablaron de las evoluciones que vieron en ellos.
Ahora, queda lo más importante: conocer la decisión del público y saber quién se corona campeón de esta edición.
Cuándo se conocerá al ganador de La Voz Argentina
Al dividirse en dos la gala, la decisión del público tuvo que esperar. Esto tomó a todos por sorpresa, ya que muchos esperaban conocer al ganador este domingo, sin embargo, no sucedió.
Este lunes, los finalistas cantarán con sus coaches y Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, dará a conocer la votación de la gente.
Durante la última semana, la gente estuvo votando a su favorito y hoy, finalmente, conocerán los resultados y esta edición de La Voz Argentina tendrá un nuevo campeón.
Cómo y a qué hora ver la final de La Voz Argentina
La gran final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
