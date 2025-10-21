Ladran Santos presentó su nueva canción "Tú Me Gustas": una oda fresca al amor y al deseo
El grupo musical Ladran Santos sorprendió este miércoles con el lanzamiento oficial de su nueva canción “Tú Me Gustas”, un tema que combina el estilo característico de la banda con un sonido renovado, más fresco y romántico.
Este año la banda había lanzado otro single, "Hoy puedo ver", un tema que explora los caminos del autodescubrimiento y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más complejos. La canción, que tendrá un videoclip especial, no dejará a nadie indiferente, se perfila como un potencial himno para aquellos que buscan un mensaje de esperanza y superación.
El nuevo lanzamiento de Ladran Santos
La canción, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, muestra una faceta más íntima y emocional del grupo, con una letra que habla de la atracción, la complicidad y los primeros pasos del enamoramiento.
“Queríamos hacer algo simple pero sincero, que hable de lo que uno siente cuando alguien realmente te gusta”, contaron los integrantes de Ladran Santos en el lanzamiento. “Es una canción con la que cualquiera puede identificarse, porque todos alguna vez sentimos esa chispa”.
Con ritmos suaves, guitarras melódicas y una producción cuidada, “Tú Me Gustas” apuesta por una atmósfera cálida y envolvente, ideal para acompañar los días de primavera y conectar con las emociones más genuinas.
Ladran Santos, que en los últimos años se consolidó dentro de la escena nacional con canciones que mezclan pop, rock y matices urbanos, vuelve a demostrar su versatilidad y su capacidad para evolucionar sin perder identidad.
Con “Tú Me Gustas”, la banda reafirma su lugar dentro del panorama musical argentino y promete seguir sorprendiendo a sus seguidores con nuevas producciones antes de fin de año.
La canción ya puede escucharse en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales.
Ladran Santos: Tu Me Gustas
