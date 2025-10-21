Ladran Santos presentó su nueva canción "Tú Me Gustas": una oda fresca al amor y al deseo

Ladran Santos, que en los últimos años se consolidó dentro de la escena nacional con canciones que mezclan pop, rock y matices urbanos, vuelve a demostrar su versatilidad y su capacidad para evolucionar sin perder identidad.

Con “Tú Me Gustas”, la banda reafirma su lugar dentro del panorama musical argentino y promete seguir sorprendiendo a sus seguidores con nuevas producciones antes de fin de año.

La canción ya puede escucharse en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales.

Ladran Santos: Tu Me Gustas