Limpieza: River dio la lista de 11 jugadores que no viajarán a la pretemporada

Los jugadores de River que se quedan en Buenos Aires

A través de un comunicado oficial, River detalló la situación de varios futbolistas que no integrarán la delegación en España y deberán presentarse a entrenar de manera diferenciada el próximo lunes 22 de junio.

La lista de bajas para el viaje incluye nombres de peso:

Entrenan en el club: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no viajan y se reincorporan el lunes en el predio de la institución.

Negociaciones en curso: Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco formarán parte de la pretemporada en el Viejo Continente debido a que existen gestiones activas para incorporarse a otros clubes.

Situación de préstamos y mercado: Andrés Herrera finalizará su préstamo con el Columbus Crew el próximo 30 de junio; actualmente existen negociaciones avanzadas para concretar su transferencia definitiva a la franquicia de la MLS. Por su parte, Matías Galarza Fonda se sumará al grupo en Buenos Aires en caso de que no se ejecute efectivamente la opción de compra vigente por su pase.

El factor Mundial y los declarados negociables

En el plano de las competencias internacionales, el volante Kevin Castaño se encuentra afectado a los compromisos de su selección en la Copa del Mundo. Una vez que finalice la participación de su combinado nacional, el mediocampista tiene la orden de reincorporarse directamente a las prácticas junto al grupo de futbolistas que se quedó en el país.

Por último, la directiva del conjunto de Núñez introdujo una fuerte novedad de mercado al informar que cuatro futbolistas que sí viajarán a la pretemporada en Alicante han sido declarados oficialmente negociables. La decisión institucional ya fue notificada de manera formal a cada uno de sus respectivos agentes para que evalúen ofertas en el presente libro de pases.

El comunicado completo de River

"El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar.

lan Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club.

Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes".