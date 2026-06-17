La desgarradora despedida del padre de Gaspi: "Te quiero siempre"

A medida que avanzaron las publicaciones, Prim sumó distintos videos y homenajes que comenzaron a circular en redes tras la muerte del creador de contenidos. Entre ellos, una imagen de fondo negro con una única palabra en letras blancas resumió el sentimiento que atraviesa a la familia desde la tragedia: "Dolor".

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Habló el papá de Gaspi tras la tragedia en Brasil: "Para mí fue un atentado"

La muerte del influencer y youtuber Gaspar “Gaspi” Prim Díaz en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro generó una gran conmoción entre sus millones de seguidores. Mientras en Brasi avanza la investigación sobre las causas de la tragedia, su padre, Ricardo Prim, expresó su dolor desde Puerto Madryn y aseguró que tiene dudas sobre la hipótesis de un accidente.

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, expresó Ricardo, quien todavía no logra asimilar todo lo ocurrido con su hijo.

Gaspi viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en el aire el domingo. Junto a él iban el director Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. Los cinco fallecieron en el acto.

"Creo que no fue un accidente"

En medio de la conmoción, el hombre fue contundente al referirse al hecho que terminó con la vida de su hijo y los demás ocupantes: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, sostuvo.

Uno de los momentos más emotivos de su testimonio llegó al hablar del vacío que dejó la tragedia. “Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica. Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sabiendo que no está”, dijo conmovido.

Y agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.