Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi
El capitán de la Selección Argentina reveló que está mirando la exitosa serie de Rafa Nadal. Te contamos de qué trata y dónde ver este gran documental.
Luego de su brillante actuación en el debut mundialista ante Argelia, el capitán albiceleste confesó que encuentra inspiración en la serie de Rafa Nadal. El diez rosarino admitió sentirse muy identificado con la mentalidad del tenista español y su inquebrantable voluntad para competir siempre al máximo nivel.
¿De qué trata la serie de Rafa Nadal y dónde se puede mirar online?
La aclamada producción que cautivó al astro argentino se titula "Rafa" y fue dirigida por el creador Zach Heinzerling. Se trata de una intensa miniserie documental dividida en cuatro episodios de una hora de duración cada uno. Para aquellos que deseen seguir los pasos del diez y maratonear los capítulos, la tira se encuentra disponible para ver de manera exclusiva a través del gigante del streaming de la gran N roja.
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Los momentos más íntimos y duros del documental deportivo
Esta impactante obra audiovisual abandona el relato complaciente y lineal de las biografías tradicionales para adentrarse en los aspectos más oscuros, dolorosos y obsesivos de la competencia de alto rendimiento.
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El principio del adiós: La narración tiene como punto de partida la incertidumbre física del deportista mallorquín y su emotivo anuncio de retiro definitivo del circuito profesional.
Lucha contra los límites corporales: La serie expone sin ningún tipo de filtros el profundo deterioro físico, el estrés extremo y las severas lesiones que obligaron al histórico atleta a tener que someterse a tratamientos médicos y psiquiátricos.
Testimonios de leyendas: A través de un archivo inédito, el relato se nutre de la mirada de su núcleo familiar, sus entrenadores (como Carlos Moyá y su tío Toni Nadal) y sus más grandes rivales históricos, como Roger Federer y Novak Djokovic.
El valor de saber sufrir: La producción recrea épicas batallas deportivas, reviviendo con gran detalle la mítica e interminable final disputada en Wimbledon 2008, reflejando su inigualable capacidad para soportar el dolor dentro de una cancha.
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