Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi

¿De qué trata la serie de Rafa Nadal y dónde se puede mirar online?

La aclamada producción que cautivó al astro argentino se titula "Rafa" y fue dirigida por el creador Zach Heinzerling. Se trata de una intensa miniserie documental dividida en cuatro episodios de una hora de duración cada uno. Para aquellos que deseen seguir los pasos del diez y maratonear los capítulos, la tira se encuentra disponible para ver de manera exclusiva a través del gigante del streaming de la gran N roja.