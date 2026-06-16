Dónde relata Mariano Closs a la Selección Argentina vs. Argelia
Mariano Closs estará a cargo de la transmisión oficial del debut de la Selección Argentina para las plataformas digitales en el Mundial 2026.
La expectativa por el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo moviliza a millones de hinchas que buscan la mejor opción. Para el partido de este martes a las 22 frente a Argelia, una de las grandes atracciones de la jornada estará en los micrófonos. Mariano Closs es uno de los predilectos por los futboleros.
¿Qué canal transmite el partido con los relatos de Mariano Closs?
El prestigioso relator Mariano Closs será el encargado de narrar el encuentro de la Albiceleste de manera exclusiva para la plataforma de streaming Disney+. El periodista liderará una transmisión de alta calidad junto a un equipo estelar integrado por Sebastián Vignolo y Diego Latorre, ofreciendo cobertura del prepartido, el juego, el pospartido y notas en la cancha.
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La mejor calidad visual: La transmisión por esta vía contará con tecnología Full HD HDR, consolidándose como la mejor imagen disponible en el país para ver el certamen.
Opciones de suscripción: El servicio requiere una membresía activa a Disney+ Premium, que tiene un costo mensual de $23.999 (o $10.490 a través de la plataforma Lank).
¿Cuáles son las otras opciones para ver el Mundial 2026 por TV abierta?
Para aquellos usuarios que no cuenten con servicios digitales pagos o prefieran seguir el partido de forma tradicional, existen múltiples pantallas disponibles en la grilla televisiva. La oferta se reparte con los siguientes equipos periodísticos:
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Telefe: El canal de aire transmitirá de forma gratuita con los relatos y comentarios de Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez.
TyC Sports: La señal de cable ofrecerá una producción propia liderada por la dupla de Ariel Senosiain y Hernán Feler.
TV Pública y DirecTV: La pantalla estatal emitirá el juego de manera gratuita tomando la señal de DSports, la cual cuenta con las voces de Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez.
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