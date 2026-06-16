Estafaron a Pampita: el relato de la modelo, horas previas al debut de la Selección Argentina

“Fui estafada, les quiero contar. En un momento, como tengo tres pibes, dije 'vamos a comprar la caja grande' y lo divido para los tres y listo. Compro una sola vez y se acabó el tema. Bueno, compro la caja, venía de no sé dónde, demoraba una semana, dos... y los chicos todos los días '¿llegó la caja? ¿llegó la caja?'", reveló, en torno a la emoción de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.