Estafaron a Pampita: el relato de la modelo, horas previas al debut de la Selección Argentina
Al aire de DGO desde Estados Unidos, Carolina Ardohain contó que pidió una caja llena de figuritas del Mundial 2026 para sus hijos y la desilusión fue total.
La fiebre por las figuritas del Mundial 2026 sumó una nueva víctima famosa: Pampita. La modelo y conductora reveló que sufrió una estafa al intentar conseguir los paquetes para sus tres hijos varones. Según detalló, la frustración familiar fue enorme, ya que los niños esperaban el material -que demoró en llegar- con gran ilusión.
“Fui estafada, les quiero contar. En un momento, como tengo tres pibes, dije 'vamos a comprar la caja grande' y lo divido para los tres y listo. Compro una sola vez y se acabó el tema. Bueno, compro la caja, venía de no sé dónde, demoraba una semana, dos... y los chicos todos los días '¿llegó la caja? ¿llegó la caja?'", reveló, en torno a la emoción de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.
Y explicó: "Claro, yo no compraba figuritas porque había comprado la bendita caja. Y en dos semanas los pibes estaban re aburridos, porque todo el colegio estaba cambiando figuritas", siguió contando, tras asegurar que le negó comprar a sus chicos en el kiosco, porque "viene la caja".
"Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo tamaño que una caja. Totalmente estafada", remató el relato, ante un Andy Kusnetzoff completamente sorprendido.
A qué hora juega la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.
El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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