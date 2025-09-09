Lali Espósito salió al cruce de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat: "Ni en pedo"
Durante una entrevista con LAM la cantante destiló sinceridad y habló de los rumores de casamiento con su pareja. Todos los detalles.
Lali Espósito se refirió a los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat en una entrevista para LAM (América TV). La artista, con su característico estilo directo y humor, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de boda.
Cuando el conductor le preguntó sobre el tema, Lali respondió con una carcajada: "Ay, estás loca vos". Luego, fue clara al decir: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”. La cantante afirmó que casarse "no es un deseo" y que, aunque "nunca dice nunca a nada", no hay planes de boda en el futuro cercano.
El mensaje más directo para los payasos
Durante la entrevista, también se le preguntó sobre su tema "Payaso", que muchos interpretaron como una crítica al presidente Javier Milei. La respuesta de Lali fue tajante: "A todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales”. Luego, agregó: “Por supuesto, él y toda esa gente payasos totales... Un chiste son”.
Los rumores de boda habían comenzado a circular después de que la hermana de Lali, Ana, hiciera un comentario en un streaming de Luzu TV. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, dijo. Las sospechas aumentaron cuando el atelier Iara Alta Costura publicó una foto de Lali con un vestido de novia de fondo. “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron, lo que generó aún más especulaciones entre los fanáticos.
A pesar de los rumores, Lali dejó en claro su posición, demostrando una vez más que no tiene miedo de decir lo que piensa. Su relación con Pedro Rosemblat se mantiene fuerte, pero por el momento, no hay planes de pasar por el altar.
