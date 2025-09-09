Lali Espósito salió al cruce de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat: "Ni en pedo"

Cuando el conductor le preguntó sobre el tema, Lali respondió con una carcajada: "Ay, estás loca vos". Luego, fue clara al decir: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”. La cantante afirmó que casarse "no es un deseo" y que, aunque "nunca dice nunca a nada", no hay planes de boda en el futuro cercano.