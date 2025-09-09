Vivirlo para entenderlo: Lali Espósito volvió a revolucionar Vélez y anunció una quinta fecha

Embed - Dale Play on Instagram: "Empezó el tercer Vélez y todos estamos así:" View this post on Instagram A post shared by Dale Play (@livedaleplay)

Vivirlo para entenderlo

Lo que sucede en un show de Lali va más allá del escenario y es muy difícil de ponerlo en palabras. El ida y vuelta con sus fans es constante: gritos, cantos y un mar de celulares encendidos convirtieron la noche en un espectáculo compartido.

Desde el arranque, la lista de temas encendió al público: sonaron “LOKURA”, “2 Son 3”, “SEXY”, “Obsesión” y la imbatible “N5”, generando el primer gran pogo de la noche. Más tarde llegaron momentos más íntimos con “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, cantadas a coro por todos, junto a la emotiva versión acústica de “NO HAY HÉROES”, que sumó un respiro antes de volver a desatar la euforia.

Uno de los puntos más altos del show fue el esperado estreno en vivo de “PAYASO”, una canción que sus seguidores venían anticipando desde hace casi un año a través de las pistas y guiños que Lali dejó en redes: desde la taza en el videoclip de “FANÁTICO” y su aparición en los Premios Gardel, hasta remeras con frases de la letra y tuits en clave que mantenían viva la intriga. Esa complicidad encontró su clímax en Vélez, cuando miles de fanáticos ovacionaron la primera interpretación de un tema irreverente, rockero y directo, que confirma la capacidad de Lali para reinventarse en cada paso de su carrera.

La participación de Dillom levantó la temperatura con una colaboración que hizo vibrar al estadio y marcó el cruce generacional que define la escena musical argentina actual. Y como homenaje al rock nacional, Lali emocionó con una potente versión de “Vencedores vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cierre fue una verdadera fiesta con himnos que ya son clásicos de su repertorio: “PLÁSTICO”, “FANÁTICO”, “PENDEJA” y “NO ME IMPORTA” hicieron temblar al estadio en un pogo masivo que ya es marca registrada en sus shows. Entre saltos, gritos y emoción, se selló una comunión única entre la artista y sus seguidores.

Para coronar un fin de semana verdaderamente increíble, la reina del pop anunció su quinto Vélez para el próximo 16 de diciembre, con el objetivo de cerrar el año a lo grande y ponerle un moño a un año lleno de éxito y reconocimiento. Así la cantante se consolida como la primera artista en hacer cinco fechas en este emblemático recinto en un mismo año.