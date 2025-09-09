Vivirlo para entenderlo: Lali Espósito volvió a revolucionar Vélez y anunció una quinta fecha
La artista concretó su cuarto show en el mismo escenario durante 2025, lo que sella su poder de convocatoria y su lugar indiscutido como ícono del pop.
Este fin de semana, Lali Espósito volvió a colmar el estadio de Vélez y alcanzó un récord histórico al anunciar una quinta fecha en el José Amalfitani. Se vivió una noche cargada de emoción, música y una energía que excede cualquier definición.
Semanas previas al show ya se sentía en el aire la fiesta que se iba a vivir. Muchos fanáticos acamparon para tener su lugar en valla y poder disfrutar de cerca el recital de la reina del pop, que está presentando su último álbum "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama".
Minutos antes de las 21:30, las luces se apagaron, las pantallas se prendieron y las imágenes del futuro documental de Lali aparecieron, haciendo gritar a las más de 45 mil personas que estaban presentes. En ese momento, los acordes de "Lokura" comenzaron a sonar y todo fue euforia y emoción.
Lali Espósito apareció en escena con un look total black y acorde a la ocasión. Una puesta visual imponente, coreografías precisas y la actitud arrolladora que ya es su marca registrada se adueñaron de la noche y la fiesta del pop comenzó.
El recorrido musical atravesó todas sus etapas. Hubo lugar para los himnos más recientes, que hicieron saltar a la multitud, pero también para esas canciones que marcaron sus primeros pasos como solista. Cada bloque fue un viaje distinto: desde la intensidad de los hits pop hasta los momentos más íntimos, donde la voz y la emoción bastaban para llenar el aire.
Vivirlo para entenderlo
Lo que sucede en un show de Lali va más allá del escenario y es muy difícil de ponerlo en palabras. El ida y vuelta con sus fans es constante: gritos, cantos y un mar de celulares encendidos convirtieron la noche en un espectáculo compartido.
Desde el arranque, la lista de temas encendió al público: sonaron “LOKURA”, “2 Son 3”, “SEXY”, “Obsesión” y la imbatible “N5”, generando el primer gran pogo de la noche. Más tarde llegaron momentos más íntimos con “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, cantadas a coro por todos, junto a la emotiva versión acústica de “NO HAY HÉROES”, que sumó un respiro antes de volver a desatar la euforia.
Uno de los puntos más altos del show fue el esperado estreno en vivo de “PAYASO”, una canción que sus seguidores venían anticipando desde hace casi un año a través de las pistas y guiños que Lali dejó en redes: desde la taza en el videoclip de “FANÁTICO” y su aparición en los Premios Gardel, hasta remeras con frases de la letra y tuits en clave que mantenían viva la intriga. Esa complicidad encontró su clímax en Vélez, cuando miles de fanáticos ovacionaron la primera interpretación de un tema irreverente, rockero y directo, que confirma la capacidad de Lali para reinventarse en cada paso de su carrera.
La participación de Dillom levantó la temperatura con una colaboración que hizo vibrar al estadio y marcó el cruce generacional que define la escena musical argentina actual. Y como homenaje al rock nacional, Lali emocionó con una potente versión de “Vencedores vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El cierre fue una verdadera fiesta con himnos que ya son clásicos de su repertorio: “PLÁSTICO”, “FANÁTICO”, “PENDEJA” y “NO ME IMPORTA” hicieron temblar al estadio en un pogo masivo que ya es marca registrada en sus shows. Entre saltos, gritos y emoción, se selló una comunión única entre la artista y sus seguidores.
Para coronar un fin de semana verdaderamente increíble, la reina del pop anunció su quinto Vélez para el próximo 16 de diciembre, con el objetivo de cerrar el año a lo grande y ponerle un moño a un año lleno de éxito y reconocimiento. Así la cantante se consolida como la primera artista en hacer cinco fechas en este emblemático recinto en un mismo año.
