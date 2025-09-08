Uno por uno, los famosos que bancaron a Lali Espósito en el Estadio Vélez
Desde Tini Stoessel hasta Rodrigo De Paul y Wanda Nara son algunas de las personalidades que disfrutaron del espectáculo de la reina del pop argentina.
El estadio José Amalfitani fue testigo de un espectáculo inolvidable el pasado fin de semana, con los dos shows de Lali Espósito a sala llena y vibrando sin parar. El evento no solo convocó a miles de fanáticos, sino también a una gran cantidad de celebridades que no quisieron perderse la oportunidad de ver a la estrella pop en vivo y brillando sobre el escenario.
Mientras Lali cantaba éxitos como "Fanático" y "No me importa", o incluso sorprendía con un cover de "Vencedores vencidos" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre el público se pudo ver a Wanda Nara acompañada por sus hijas y su entrenador personal, Martín Migueles, quien se sospecha sea su nueva pareja.
La presencia de Tini Stoessel y su novio, Rodrigo De Paul, fue uno de los momentos más destacados de la noche. La pareja fue captada por los fanáticos cantando y bailando, y Tini incluso le dedicó unas palabras a su colega y amiga en Instagram a través de las historias: "Sos increíble, es maravilloso verte ahí arriba".
Otros famosos que se hicieron presentes fueron Felipe Colombo, quien fue filmado saludando a los fans, y Cande Vetrano, que disfrutó del show junto a su pareja, Andrés Gil. La propia Lali se acercó a saludar a Vetrano, en un gesto de complicidad y marcando la gran amistad que ambos tienen con la cantante.
El show de Lali contó con la presencia infaltable de su novio, Pedro Rosemblat, a quien se lo vio cantando todas las letras y arengando al público. Finalmente, la noche se completó con la sorpresiva participación de Jaime Muñoz y Valentino Rossi, integrantes del equipo de Lali en La Voz Argentina, quienes subieron al escenario para compartir un momento único con la artista y cumplir así un sueño por el que vienen luchando hace tiempo.
