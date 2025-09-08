Uno por uno, los famosos que bancaron a Lali Espósito en el Estadio Vélez

Otros famosos que se hicieron presentes fueron Felipe Colombo, quien fue filmado saludando a los fans, y Cande Vetrano, que disfrutó del show junto a su pareja, Andrés Gil. La propia Lali se acercó a saludar a Vetrano, en un gesto de complicidad y marcando la gran amistad que ambos tienen con la cantante.

cande vetrano lali

El show de Lali contó con la presencia infaltable de su novio, Pedro Rosemblat, a quien se lo vio cantando todas las letras y arengando al público. Finalmente, la noche se completó con la sorpresiva participación de Jaime Muñoz y Valentino Rossi, integrantes del equipo de Lali en La Voz Argentina, quienes subieron al escenario para compartir un momento único con la artista y cumplir así un sueño por el que vienen luchando hace tiempo.