Filtraron un video íntimo de Isabella Ladera junto a Beéle

"Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", reveló, responsabilizando a su ex pareja.

Y continúo apuntando contra el cantante: "Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme".

"Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad , también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", siguió Ladera, madre de una Mía Antonella, de cinco años.

"Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres", sentenció la creadora de contenido, que aseguró que recibió "burlas y odio", mientras "el verdadero responsable sigue en silencio".

Ladera, luego, aseguró que iniciará acciones legales contra Beéle, de 22 años, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, a quien denominó "un narcisista".

Y aseguró que seguirá con su vida pública, sin "esconderme".

"Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos", afirmó Ladera, que en el final de su comunicado señaló: "Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí".

Isabella Ladera y Beéle se vieron en el ojo del huracán meses atreas tras las declaraciones de la influencer Camila Cara Rodríguez, exesposa del cantante y madre de sus hijos, quien lo acusó de serle infiel con Ladera. En entrevista con Los 40,Beéle afirmó: "sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores".