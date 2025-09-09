Filtraron un video íntimo de Isabella Ladera junto a Beéle
La influencer venezolana y el canta colombiano desataron una nueva polémica que generó todo tipo de reacción en redes sociales.
El cantante colombiano Beéle está envuelto en una nueva polémica junto con la influencer venezolana Isabella Ladera, con quien mantuvo una relación sentimental hasta abril pasado, aproximadamente.
Todo comenzó en la noche del 7 de septiembre de 2025, cuando diversas plataformas digitales comenzaron a difundir un video íntimo de la ex pareja de seis minutos y 42 segundos.
Hasta ahora, Beéle no han hecho declaraciones sobre este delicado tema. Sin embargo, la influencer Isabella Ladera se pronunció sobre lo sucedido en sus redes sociales.
En su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de seis millones de seguidores, la creadora de contenido de 25 años emitió un contundente comunicado en el que responsabiliza a su ex pareja por la difusión -sin consentimiento- del video, que provocó que su nombre sea tendencia en las redes sociales, acumulando un gran número de comentarios y abriendo un debate sobre la vulnerabilidad de la privacidad.
"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento. Es una de las traiciones más crueles que he vivido”, comenzó Ladera en su posteo.
"Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", reveló, responsabilizando a su ex pareja.
Y continúo apuntando contra el cantante: "Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme".
"Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad , también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", siguió Ladera, madre de una Mía Antonella, de cinco años.
"Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres", sentenció la creadora de contenido, que aseguró que recibió "burlas y odio", mientras "el verdadero responsable sigue en silencio".
Ladera, luego, aseguró que iniciará acciones legales contra Beéle, de 22 años, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, a quien denominó "un narcisista".
Y aseguró que seguirá con su vida pública, sin "esconderme".
"Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos", afirmó Ladera, que en el final de su comunicado señaló: "Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí".
Isabella Ladera y Beéle se vieron en el ojo del huracán meses atreas tras las declaraciones de la influencer Camila Cara Rodríguez, exesposa del cantante y madre de sus hijos, quien lo acusó de serle infiel con Ladera. En entrevista con Los 40,Beéle afirmó: "sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores".
