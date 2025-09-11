La emoción de Lali Espósito al enterarse que agotó su quinto show de este año en el Estadio Vélez
La multifacética artista no pudo contener las lágrimas cuando le contaron que, en tan sólo 4 horas, se vendieron todas las localidades para el nuevo concierto.
Lali Espósito es pura emoción: tras agotar su quinto show en el Estadio Vélez -planificado para el próximo 16 de diciembre-, la artista no pudo evitar mostrarse sorprendida y emocionada por la fidelidad de sus seguidores, muchos de los cuales ya la vieron brillar en los otros cuatro conciertos que realizó en el José Amalfitani.
Luego de deleitar con dos recitales los pasados 6 y 7 de septiembre, la intérprete de "Fanático" lanzó un "GRACIAS" en la red social X, como muestra de gratitud para sus fans.
Sin embargo, la emoción a flor de piel se le pudo ver en un video que se viralizó en las últimas horas: le avisan a Lali que se vendieron todas las entradas para su nuevo y último show de este año en Vélez y, tras estallar de emoción, la multifacética cantante se echa a llorar.
De esta manera, Lali consiguió un logro histórico: es la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un año.
Lali salió al cruce de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat: "Ni en pedo"
Lali Espósito se refirió a los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat en una entrevista para LAM (América TV). La artista, con su característico estilo directo y humor, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de boda.
Cuando el conductor le preguntó sobre el tema, Lali respondió con una carcajada: "Ay, estás loca vos". Luego, fue clara al decir: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.
De esta manera, la cantante afirmó que casarse "no es un deseo" y que, aunque "nunca dice nunca a nada", no hay planes de boda en el futuro cercano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario