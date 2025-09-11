La emoción de Lali Espósito al enterarse que agotó su quinto show de este año en el Estadio Vélez

De esta manera, Lali consiguió un logro histórico: es la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un año.

Lali salió al cruce de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat: "Ni en pedo"

Lali Espósito se refirió a los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat en una entrevista para LAM (América TV). La artista, con su característico estilo directo y humor, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de boda.

Cuando el conductor le preguntó sobre el tema, Lali respondió con una carcajada: "Ay, estás loca vos". Luego, fue clara al decir: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.

De esta manera, la cantante afirmó que casarse "no es un deseo" y que, aunque "nunca dice nunca a nada", no hay planes de boda en el futuro cercano.

