Lali Espósito se va de La Voz Argentina: por qué estará ausente y quién será su reemplazo
Si bien se supo que la intérprete de "Fanático" no estará en el ciclo de Telefe, también trascendió que será por poco tiempo. Los detalles.
Para la próxima emisión de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito no estará presente en el jurado. La artista será reemplazada por Nicki Nicole, quien ya había participado como co-coach en la temporada anterior junto al dúo Mau y Ricky.
Así lo informó Sofi Martínez en el stream-react junto a Momi Giardina y Santi Talledo: "En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación".
El motivo de su ausencia se debe a la gran cantidad de compromisos laborales que está teniendo. Recientemente, Lali agotó las entradas de su quinto show en el estadio Vélez, en el marco de la gira de su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama". Además de su actividad musical, la cantante se destaca como jurado del certamen de canto de Telefe, donde está formando un equipo sólido y competitivo.
Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"
Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal tras los rumores de separación, y confesó que está enamorada.
Este miércoles, la cantante fue consultada por la prensa durante un evento de moda en Barcelona y expresó: "Estoy muy feliz acá, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos".
Al ser consultada por su vínculo con el futbolista, una periodista le preguntó: "¿Estás enamorada de Lamine Yamal?".
"Estoy muy enamorada, feliz", respondió sonriente Nicki Nicole.
