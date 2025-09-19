Joven denunció que fue golpeada en el tren por llevar una remera de Lali Espósito: su relato
Una chica se volvió viral en las redes sociales luego de compartir un grave episodio del que fue víctima y que generó repudio.
Una joven denunció a través de la red social X que fue víctima de una agresión mientras viajaba en el tren, simplemente por llevar puesta una remera de la cantante Lali Espósito.
“Me pegaron una trompada en el tren por usar una remera de Lali”, escribió la usuaria @laliiloveshe. Tras la repercusión, la chica publicó unos chats de WhatsApp relatando lo sucedido.
El mensaje rápidamente generó repercusión entre fanáticos de la artista, que repudiaron lo sucedido y le enviaron mensajes de apoyo. Incluso famosos e influencer hicieron eco de la grave situación y lamentaron el hecho.
"El loco estaba parado al lado mío y me miraba, viste, pero yo dije 'debe ser un fisura o no sé o me quiere afanar el teléfono'", comenzó relatando la joven. Y continuó: "Escucho que empieza a decir 'si la depósito, o Ladri depósito', algo así pero ni lo miré. Y ahí en seco sentí la piña en la cabeza, y al toque se va para la puerta y me dice 'te gustan las chorras' y ahí lo agarró el del tren y saltaron dos chabones mas para pegarle y bajarlo y dijo 'yo ya me bajo acá'".
La chica le contó a su amiga que luego del golpe, el supuesto agresor bajó del tren y fue retenido por un policía, y que cuando le preguntaron si lo iba a denunciar, prefirió no hacerlo.
El caso despertó indignación en la comunidad de seguidores de Espósito, quienes remarcaron la violencia e intolerancia que todavía persisten en ciertos ámbitos. Hasta el momento, la joven no informó si realizó una denuncia formal ante las autoridades.
"Le pegaron a una piba en el tren por tener la remera de Lali. No puedo con estas noticias. Pienso muchas cosas, todas desordenadas y con consternación. Esto lo habilitaron quienes hablan del otro como un enemigo que hay que eliminar", lamentó María Florencia Freijo.
