Joven denunció que fue golpeada en el tren por llevar una remera de Lali Espósito: su relato

La chica le contó a su amiga que luego del golpe, el supuesto agresor bajó del tren y fue retenido por un policía, y que cuando le preguntaron si lo iba a denunciar, prefirió no hacerlo.

El caso despertó indignación en la comunidad de seguidores de Espósito, quienes remarcaron la violencia e intolerancia que todavía persisten en ciertos ámbitos. Hasta el momento, la joven no informó si realizó una denuncia formal ante las autoridades.

"Le pegaron a una piba en el tren por tener la remera de Lali. No puedo con estas noticias. Pienso muchas cosas, todas desordenadas y con consternación. Esto lo habilitaron quienes hablan del otro como un enemigo que hay que eliminar", lamentó María Florencia Freijo.

