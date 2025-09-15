Por qué Lali Espósito no está hoy lunes en La Voz Argentina

Siguen los cambios en Telefe: qué pasa con La Voz Argentina este lunes

La Voz Argentina está entrando en la recta final y la competencia está más caliente que nunca. Esto hace que los seguidores del programa estén atentos a todo lo que ocurra en el certamen, sin embargo los cambios que está implementando Telefe, no les está gustando nada.

El canal decidió suspender la emisión del pasado viernes, algo que ha ocurrido de forma reiterada en las últimas semanas y que repite sorpresivamente este domingo, en otro movimiento de la grilla bastante inesperado.

La semana pasada, el programa que conduce Nico Occhiato no salió el martes (como el jueves anterior) por las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. Tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, posiblemente debido a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.

De hecho, los días que La Voz Argentina sale al aire cambiaron y ya no irá más de domingos a jueves. A partir de esta semana, el concurso saldrá al aire de lunes a jueves.

Por otro lado, la competencia sigue este lunes con el "Segundo Round" del team Miranda!, donde uno de los concursantes deberá ser eliminado.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Segundo Round de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.