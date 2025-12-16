Larga cola en Telefe para entrar a la casa de Gran Hermano: el casting para ser Generación Dorada

Otras historias también ilustran la intensidad del deseo de ingresar a la casa. María José, de Trenque Lauquen, indicó que su aspiración es "que me conozca y contar mi historia de vida". Por su parte, Matías, de Formosa, reveló haber llegado el 1 de diciembre para cumplir su sueño. Un aspirante llamado Diego, carpintero de oficio, compartió una anécdota singular, revelando entre risas que su presencia en el casting ya le costó el trabajo: "A mi me echaron por verme en la tele y ver que estaba acá. Yo soy carpintero, estaba sentado ahí y me llamó mi jefe para decirme que no me presente mañana”. Y agregó con determinación: "Ahora no me queda otra que entrar o entrar”.

Las revelaciones de Santiago del Moro para el formato de Gran Hermano

Santiago del Moro, conductor del ciclo, reveló detalles sobre lo que será la nueva edición de Gran Hermano 2026, asegurando que “se viene una edición especial con muchos cambios en la casa y en el formato también”.

El presentador destacó que, a pesar de las innovaciones, se mantendrá la esencia del reality: “El formato cumple 25 años este próximo año y va a ser el formato clásico, obviamente, con toda la evolución que tiene el formato en el mundo y con todas las cosas que pasan”, concluyó Del Moro.