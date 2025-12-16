Larga cola en Telefe para entrar a la casa de Gran Hermano: el casting para ser Generación Dorada
Vuelve el reality más famoso de Telefe y existe una única instancia cara a cara para formar parte de la Generación Dorada, lo que emocionó al público.
Pasaron solamente cinco meses de la finalización de la edición anterior de Gran Hermano, pero Telefe ya ha puesto en marcha la maquinaria para la próxima temporada, abriendo oficialmente la convocatoria para todos aquellos que deseen convertirse en participantes del reality más visto de la televisión argentina. Pero, lo cierto es que en esta ocasión se destacó que este será el único casting masivo abierto al público que se realizará en Martínez.
La próxima edición, que celebrará el 25º aniversario del formato a nivel global, llevará el nombre de Gran Hermano: Generación Dorada. Este hito vendrá acompañado de importantes novedades, que van desde cambios estructurales en la casa hasta la posibilidad inédita de que la producción extienda invitaciones a postulantes, además de los inscriptos tradicionales.
Los requisitos de la producción y el furor en Martínez
Los aspirantes a ser "hermanitos" deben ser mayores de 18 años como en todas las ediciones. Además, desde este martes 16 de diciembre, los interesados se presentaron en La Paz 950, Martínez, para formar parte de la selección de esta edición que llegará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.
El canal promocionó el evento con un video que subraya la exclusividad de la oportunidad: “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo. Tenés que tener dieciocho años o más y presentarte… Prepárate para vivir una experiencia inigualable”.
Aunque el casting dio inicio a las 10 de la mañana, el furor ha sido tal que algunos aspirantes llevaban haciendo fila desde hacía 21 días, formando una cola de cuatro cuadras. Uno de ellos, Gabriel, oriundo de Villa Caraza, Lanús, manifestó ser el primero en llegar. En diálogo con C5N, expresó: “Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”.
Otras historias también ilustran la intensidad del deseo de ingresar a la casa. María José, de Trenque Lauquen, indicó que su aspiración es "que me conozca y contar mi historia de vida". Por su parte, Matías, de Formosa, reveló haber llegado el 1 de diciembre para cumplir su sueño. Un aspirante llamado Diego, carpintero de oficio, compartió una anécdota singular, revelando entre risas que su presencia en el casting ya le costó el trabajo: "A mi me echaron por verme en la tele y ver que estaba acá. Yo soy carpintero, estaba sentado ahí y me llamó mi jefe para decirme que no me presente mañana”. Y agregó con determinación: "Ahora no me queda otra que entrar o entrar”.
Las revelaciones de Santiago del Moro para el formato de Gran Hermano
Santiago del Moro, conductor del ciclo, reveló detalles sobre lo que será la nueva edición de Gran Hermano 2026, asegurando que “se viene una edición especial con muchos cambios en la casa y en el formato también”.
El presentador destacó que, a pesar de las innovaciones, se mantendrá la esencia del reality: “El formato cumple 25 años este próximo año y va a ser el formato clásico, obviamente, con toda la evolución que tiene el formato en el mundo y con todas las cosas que pasan”, concluyó Del Moro.
