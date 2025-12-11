"Gran Hermano: Generación Dorada" suma a dos nuevas figuras: quiénes son y qué harán
Ángel de Brito adelantó qué mediáticos se sumarán al nuevo formato del ya conocido reality que Telefe lanzará en 2026.
Ángel de Brito sorprendió a su audiencia al revelar en Bondi Live que ya hay dos figuras cerradas para "Gran Hermano: Generación Dorada", la nueva apuesta que Telefe planea para 2026. La histórica franquicia volverá completamente aggiornada y con un formato mixto que combinará famosos, influencers y participantes anónimos dentro de la misma casa, marcando un giro respecto de las últimas ediciones.
La producción trabaja desde hace meses en la renovación del ciclo y en los próximos meses empezarán a surgir más confirmaciones. Por ahora, el conductor adelantó que habrá transformaciones tanto delante como detrás de cámara, incluyendo nuevas dinámicas digitales, participaciones interactivas y un fuerte foco en el universo del streaming, que será clave en esta temporada.
En ese contexto, De Brito aseguró: "Hay cambios en Gran Hermano. Algunos ya se van a ir anunciando. Todavía no está definido el panel de especialistas, pero sí está definidio el streaming... van a estar en el streaming Fede Bongiorno y La Tora", expresó durante su ciclo Ángel Responde, dejando ver que el detrás de escena ya empezó a tomar forma.
El anuncio generó revuelo entre los seguidores del reality, y el propio periodista agregó con entusiasmo: "¡Felicitaciones a Fede! Gran Hermano es su programa favorito. Primero se lo ofreceron a Fede solo y después se sumó La Tora. La van a rimper. Si hay alguien que sabe de este formato es Fede. Me alegra mucho... me lo había contado hace mucho, pero no lo podía decir todavía". Sus palabras confirmaron que esta dupla será una de las grandes novedades de la transmisión digital.
