"Gran Hermano: Generación Dorada" suma a dos nuevas figuras: quiénes son y qué harán

La Tora Gran Hermano

El anuncio generó revuelo entre los seguidores del reality, y el propio periodista agregó con entusiasmo: "¡Felicitaciones a Fede! Gran Hermano es su programa favorito. Primero se lo ofreceron a Fede solo y después se sumó La Tora. La van a rimper. Si hay alguien que sabe de este formato es Fede. Me alegra mucho... me lo había contado hace mucho, pero no lo podía decir todavía". Sus palabras confirmaron que esta dupla será una de las grandes novedades de la transmisión digital.