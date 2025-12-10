Julieta Poggio abrió las puertas de su exclusivo café y sorprendió con una inauguración llena de figuras

“Les voy a hacer un mini-spoil del proceso del armado del vivero café”, anunció en sus redes. Acto seguido, indicó: “Entramos por esta puerta vintage increíble. Y acá, en este sector, va a ser todo lo que sería el café. Por ahí tiene una ventana para el takeaway. Y acá va a estar todo lo que es la pastelería, las cosas dulces, saladas, una máquina de café increíble, café de especialidad”.

Julieta Poggio inauguracion de su cafe 3

Como parte del recorrido, la influencer mostró la ubicación del café dentro del vivero, donde se instalaron mesas entre las plantas para quienes elijan disfrutar del lugar rodeados de naturaleza. Su mamá, Pato, también participó del video para explicar cómo estaría distribuido el sector de plantas: “Esto van a ser todas nuestras estanterías para poner las plantas. Acá vamos a tener plantas colgantes, y del otro lado va a haber plantas más grandes, tipo arbustos, arbolitos, para que la gente pueda comprar”.

Entre sus preferidos, Julieta destacó un rincón especial: “Una de mis partes favoritas es este carrito con flores, que va a estar a la entrada”.

La joven además reveló la inspiración detrás del ingreso al local: “En familia somos mega fans de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora. Obviamente que le falta que le crezca todo jardín vertical, porque mis papás también hacen jardines verticales”.

Finalmente, concluyó con entusiasmo: “Entonces, entrás por acá y ya te vas a encontrar con toda la naturaleza y calidez que va a tener Raiza. Además de este piso que también fue 100% artesanal. Quedó increíble. ¿Qué les parece?”.