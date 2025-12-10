Julieta Poggio abrió las puertas de su exclusivo café y sorprendió con una inauguración llena de figuras
La exparticipante de Gran Hermano sorprendió al mostrar cómo fue la apertura de su distinguido café y las figuras que la acompañaron en la inauguración.
Julieta Poggio dio un nuevo paso en su faceta empresarial al abrir oficialmente su exclusiva cafetería en Pilar, un proyecto que venía preparando desde hace meses junto a su familia. La exintegrante de Gran Hermano celebró la inauguración con un evento que combinó ambientación, gastronomía y la presencia de invitados especiales.
“Ayer fue la inauguración de @raizaviverocafe. Un lugar mágico, un cuentito de hadas en Pilar, café y gastronomía de alto nivel y el mejor asesoramiento en plantas por mi familia”, escribió en un posteo, acompañando el mensaje con imágenes de la jornada.
La apertura se desarrolló durante la tarde y avanzó hasta la noche del sábado, ofreciendo café de especialidad, pastelería y un cierre con DJ y barra para quienes se acercaron a acompañarla. Entre los asistentes se encontraban amigos cercanos y figuras del medio como Nacho Castañares, Marcos Ginnochio, Lola Latorre, Daniela Celis y Thiago Medina.
En las redes de la bailarina y del vivero-café se difundieron también postales del espacio, donde se destaca una imponente puerta vintage y una entrada inspirada en Pandora, del universo de Avatar, que ya se volvió uno de los rincones favoritos del lugar.
El detrás de escena del proyecto familiar
En los días previos, y después de contar que emprendía este camino junto a sus padres, Poggio había compartido detalles del armado del local y el espíritu del espacio verde-gastronómico.
“Les voy a hacer un mini-spoil del proceso del armado del vivero café”, anunció en sus redes. Acto seguido, indicó: “Entramos por esta puerta vintage increíble. Y acá, en este sector, va a ser todo lo que sería el café. Por ahí tiene una ventana para el takeaway. Y acá va a estar todo lo que es la pastelería, las cosas dulces, saladas, una máquina de café increíble, café de especialidad”.
Como parte del recorrido, la influencer mostró la ubicación del café dentro del vivero, donde se instalaron mesas entre las plantas para quienes elijan disfrutar del lugar rodeados de naturaleza. Su mamá, Pato, también participó del video para explicar cómo estaría distribuido el sector de plantas: “Esto van a ser todas nuestras estanterías para poner las plantas. Acá vamos a tener plantas colgantes, y del otro lado va a haber plantas más grandes, tipo arbustos, arbolitos, para que la gente pueda comprar”.
Entre sus preferidos, Julieta destacó un rincón especial: “Una de mis partes favoritas es este carrito con flores, que va a estar a la entrada”.
La joven además reveló la inspiración detrás del ingreso al local: “En familia somos mega fans de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora. Obviamente que le falta que le crezca todo jardín vertical, porque mis papás también hacen jardines verticales”.
Finalmente, concluyó con entusiasmo: “Entonces, entrás por acá y ya te vas a encontrar con toda la naturaleza y calidez que va a tener Raiza. Además de este piso que también fue 100% artesanal. Quedó increíble. ¿Qué les parece?”.
