¿La nueva Cathy Fulop?: dónde y cuándo ver el programa de Rosina Beltrán, la ex GH
La ex hermanita tiene un programa en "Quiero Música" que se estrenó en noviembre. Conocé de qué se trata, por qué canal y a qué hora verlo.
Rosina Beltrán, la ex participante de Gran Hermano dio un giro significativo en su carrera mediática tras asumir un nuevo rol como conductora de televisión. Esto es porque la influencer se sumó a la pantalla de "Quiero música TV" para llevar el frente de la nueva temporada del programa QGYM, el cual ya se encuentra disponible desde el pasado mes de noviembre.
La incorporación a Quiero Música TV se produce en un momento de gran exposición para la joven. El canal, propiedad de Artear, una división de Grupo Clarín, se dedica a la música en español, transmitiendo videoclips, entrevistas y noticias de la escena musical. La señal se emite en múltiples plataformas, incluyendo Flow (canales 76 y 501), DIRECTV (269 y 1269), Telered (80 y 510), Telecentro (603 y 1076), y también a través de YouTube.
Cómo y cuándo ver el programa de Rosina Beltrán en Quiero música TV
Rosina Beltrán, quien formó parte de la edición 2023/2024 de Gran Hermano, ha logrado conseguir varios trabajos tras su paso por el reality, consolidando su figura en el medio. Entre sus logros más destacados se encuentra un trabajo en Italia, donde realizó una acción comercial a nivel internacional con una importante marca de perfumes.
Además de su incursión en el modelaje publicitario internacional, Beltrán mantiene un notable alcance digital, superando los 838.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Actualmente, se desempeña como panelista de "Empezar el Día" (Ciudad Magazine), el ciclo conducido por Yuyito González.
Y ahora, por si esto fuera poco, la joven brilla como conductora en QGYM el cual se transmite todos los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. Aunque, para aquellos que no pueden disfrutarlo durante el vivo, el programa grabado luego se publica en el canal de YouTube de dicho medio. Esto genera así muchas más interacciones con el público quienes encontraron en Rosina un nuevo sostén.
