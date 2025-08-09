Las fotos del reencuentro de Rufina Cabré con Benjamín Vicuña tras su viaje a Turquía

image

Mientras escribe su historia de amor en Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suárez no descuida su rol como madre. En las últimas horas, trascendió la cantidad de viajes que realizará desde Estambul a la Argentina hasta fin de año para cumplir con el acuerdo parental que tiene con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos.

Desde el inicio de su romance con el futbolista de Galatasay, era de imaginarse que la dinámica de la pareja implicaría un constante ir y venir entre ambos países. Ella seguiría acompañando a Icardi en Estambul, pero sin descuidar a sus hijos, repartiendo su tiempo entre su vida amorosa y la maternidad. En lo que va del año, ya habría realizado entre tres y cuatro viajes, muchos de ellos junto a Mauro, y en algunos también estuvieron presentes los chicos.

La novedad llegó a través del programa Mujeres Argentinas, donde detallaron cómo se organizará la familia en los próximos meses. En relación con la situación de los hijos que la actriz tiene con Vicuña, explicaron: “Los chicos se van a quedar en la Argentina con Vicuña y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos”.

Además, en el mismo ciclo remarcaron que: “Esto sería al menos hasta que terminen las clases”, lo que implica que la actriz realizaría al menos 14 vuelos entre agosto y noviembre, coincidiendo con el cierre del calendario escolar en la Argentina.