Salió a la luz cuándo y dónde será el casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

Tras conocerse la noticia del compromiso, Tini y su familia fueron vistas acompañando a De Paul en su incorporación al Inter de Miami, y se mostraron más unidos y afectuosos que nunca. A pesar de las exigencias de sus agendas, la pareja demuestra estar consolidada y con planes a futuro. De hecho, el periodista también reveló que Rodrigo le habría confesado a su círculo íntimo que la casa que compró en Miami está pensada para ser el lugar donde vivirán juntos “el resto de su vida”.