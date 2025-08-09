La tóxica confesión del hijo de Flor Peña sobre su novio: qué dijo

Según relató el joven, prefiere evitar enterarse de una posible infidelidad, ya que es consciente de que ambos son conocidos dentro del ambiente artístico. Por eso, expresó con total honestidad: “Me cuesta salir con él y me cuesta que él salga también”.

Más adelante, reveló una medida que tomaron para sentirse más seguros el uno con el otro: “Nos tenemos rastreados igual, así que cualquier cosa yo me entero”. La declaración impactó al Pollo Álvarez, quien le respondió que esa práctica “está mal”. No obstante, Otero defendió su postura: “Yo quiero tener la tranquilidad de que él está en su casa”.

Además, explicó cómo verifica la ubicación de su pareja si sospecha algo: “La videollamada te delata. Si está con alguien, sale”.

Para cerrar, Juan aclaró que esta dinámica no es unilateral, y que ambos comparten ese comportamiento: “Él también es un poco tóxico. Él aprendió a ser tóxico por mí”.