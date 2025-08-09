La tóxica confesión del hijo de Flor Peña sobre su novio: qué dijo
El influencer abrió su corazón durante una entrevista exclusiva con el Pollo Álvarez.
El hijo de Florencia Peña volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de que en redes sociales tras compartir detalles íntimos sobre su romance con Mateo Lofeudo. Fue durante una entrevista con el Pollo Álvarez que Juan Otero sorprendió con una confesión inesperada.
En la charla, como es habitual, el conductor abordó distintos temas con su invitado. Sin embargo, el momento que más repercusión generó fue cuando hablaron de las dinámicas tóxicas en las parejas actuales.
En ese marco, Juan Otero reconoció: “Yo soy la persona más tóxica del mundo”. Y agregó: “Mi novio es muy lindo y no parece gay, por eso le tiran mujeres y hombres”.
Estas palabras dejaron ver que la apariencia de su pareja despierta ciertas inseguridades en él, las cuales enfrentaron juntos tomando una decisión poco convencional.
La decisión que marcó la relación de Juan y Mateo
Para contextualizar el acuerdo que tomaron, Otero explicó: “Ahora que estoy en pareja no salgo nunca”. Luego justificó su postura diciendo: “A mí no me gusta que salga él, entonces yo no puedo salir”.
Según relató el joven, prefiere evitar enterarse de una posible infidelidad, ya que es consciente de que ambos son conocidos dentro del ambiente artístico. Por eso, expresó con total honestidad: “Me cuesta salir con él y me cuesta que él salga también”.
Más adelante, reveló una medida que tomaron para sentirse más seguros el uno con el otro: “Nos tenemos rastreados igual, así que cualquier cosa yo me entero”. La declaración impactó al Pollo Álvarez, quien le respondió que esa práctica “está mal”. No obstante, Otero defendió su postura: “Yo quiero tener la tranquilidad de que él está en su casa”.
Además, explicó cómo verifica la ubicación de su pareja si sospecha algo: “La videollamada te delata. Si está con alguien, sale”.
Para cerrar, Juan aclaró que esta dinámica no es unilateral, y que ambos comparten ese comportamiento: “Él también es un poco tóxico. Él aprendió a ser tóxico por mí”.
