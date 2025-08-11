Sebastián Ortega contó detalles de "En el Barro": "Descubrimos un mundo totalmente diferente"

"En el Barro", que se estrena en Netflix el próximo 14 de agosto, se presenta como un audaz spin-off de "El Marginal" y busca expandir el universo carcelario que tan magistralmente nos presentó. Desde la propia conferencia en la que minutouno.com estuvo presente, se pudo percibir que esta nueva entrega marca una perspectiva carcelaria renovada y necesaria. En lugar de regresar al mundo de San Onofre, Ortega y su equipo nos invitan a adentrarnos en las dinámicas y los desafíos de un penal de mujeres: La Quebrada. Este cambio de foco no es casual; representa una oportunidad para explorar nuevos códigos, alianzas y conflictos que, si bien son igualmente crudos, poseen sus propias complejidades y matices. "En el Barro" se perfila así como una continuación inteligente, que honra el legado de su predecesora al tiempo que abre un nuevo y fascinante capítulo de reflexión sobre la vida tras las rejas.