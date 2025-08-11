Sebastián Ortega contó detalles de "En el Barro": "Descubrimos un mundo totalmente diferente"
El director de "En el Barro", el spin off de "El Marginal" que estrena en Netflix el próximo 14 de agosto habló de su nueva serie en conferencia de prensa.
Hoy, 11 de agosto, la industria audiovisual argentina se reunió para ser testigo de un nuevo capítulo en la prolífica carrera de Sebastián Ortega, una de las figuras más influyentes y visionarias del medio. En una conferencia de prensa marcada por la expectación, el aclamado creador presentó "En el Barro", su más reciente producción, que promete seguir la estela de éxito de su obra cumbre, "El Marginal". El ambiente de la sala reflejaba la importancia del evento: Ortega no es solo un productor, sino un referente que ha sabido como pocos explorar las grietas más oscuras de nuestra sociedad, consolidando un estilo narrativo que se volvió un sello de calidad indiscutible. Este nuevo lanzamiento en Netflix no es simplemente una serie; es un evento que confirma su posición como una voz autorizada en la ficción que incomoda y fascina por igual.
"En el Barro", que se estrena en Netflix el próximo 14 de agosto, se presenta como un audaz spin-off de "El Marginal" y busca expandir el universo carcelario que tan magistralmente nos presentó. Desde la propia conferencia en la que minutouno.com estuvo presente, se pudo percibir que esta nueva entrega marca una perspectiva carcelaria renovada y necesaria. En lugar de regresar al mundo de San Onofre, Ortega y su equipo nos invitan a adentrarnos en las dinámicas y los desafíos de un penal de mujeres: La Quebrada. Este cambio de foco no es casual; representa una oportunidad para explorar nuevos códigos, alianzas y conflictos que, si bien son igualmente crudos, poseen sus propias complejidades y matices. "En el Barro" se perfila así como una continuación inteligente, que honra el legado de su predecesora al tiempo que abre un nuevo y fascinante capítulo de reflexión sobre la vida tras las rejas.
La conferencia de prensa con Sebastián Ortega
Ante una sala llena en el Hotel Four Seasons, Sebastián Ortega llegó al escenario para hablar de su creación y cómo esto se expande en un universo creativo fuera de lo común. En el mismo se refleja no solamente la perspectiva carcelaria femenina, sino también el rol de una madre privada de su libertad así como los contextos en los que se desarrolla cada pabellón. Una obra cruda, pero necesaria para entender una realidad que, quizás, escapa de la cultura de crecimiento del común de la sociedad.
La experiencia de Sebastián Ortega en cárceles de mujeres: "Descubrimos un mundo totalmente diferente"
Las diferencias entre las cárceles de hombres y mujeres, en especial en el pabellón de maternidad:
Qué le quedó a Sebastián Ortega de la escritura de "En el Barro":
Sebastián Ortega confesando cómo crearon el producto para que sea apto a nivel mundial:
Sebastián Ortega hablando de la Locomotora Oliveiras y confirmando la temporada 2 de "En el Barro":
Sebastián Ortega contando qué le gustaría que el público se lleve de "En el Barro" tras su estreno:
