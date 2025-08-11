Netflix: la película que maravilló al mundo y te va a emocionar hasta las lágrimas
Un drama romántico con sello argentino se metió entre las producciones más recomendadas del año. Con un elenco de lujo, promete emocionar desde el primer minuto hasta el final.
Netflix sigue sorprendiendo con producciones que no solo conquistan por su calidad, sino también por el impacto emocional que generan en el espectador. Entre los estrenos de 2025, esta propuesta local se ha posicionado como una de las favoritas, recibiendo elogios por la química de su elenco y la intensidad de su historia.
Este film, estrenado el 30 de mayo de 2025, combina elementos del melodrama clásico con un tono cercano al cine de buenas intenciones, sin dejar de lado ciertos matices telenovelescos que le acortan un toque familiar y cercano. Su duración de apenas 90 minutos lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia intensa pero ágil.
La prensa especializada la ha definido como una obra que, si bien no innova radicalmente en el género, logra conectar con el público gracias a una trama humana y personajes que transmiten emociones genuinas. Las interpretaciones de sus protagonistas han sido uno de los puntos más destacados, generando críticas mayormente positivas.
De qué trata "Corazón delator"
La historia sigue a Juan Manuel, un empresario exitoso y superficial que, tras recibir un trasplante de corazón, decide buscar a la familia de su donante. En su investigación conoce a Valeria, la viuda, con quien siente una conexión profunda que pronto se transforma en amor.
El donante, Pedro, era un hombre humilde, buen padre y querido por su comunidad. A medida que Juan Manuel se adentra en la vida de Pedro, comienza a involucrarse también con el barrio al que pertenecía, tomando la decisión de ayudarlo a salir adelante. Sin embargo, guarda un secreto: Valeria no sabe que él lleva el corazón de su difunto esposo.
Reparto de "Corazón delator"
-
Benjamín Vicuña como Juan Manuel
Julieta Díaz como Valeria
Peto Menahem como Tony
Gloria Carrá como Deborah
Facundo Espinosa como Pedro Vázquez
Julia Calvo como Nancy
Yayo Guridi como Horacio
Bicho Gómez como Pollo
Verónica Hassan como Lore
Javier De Nevares como Martín
