Laurita Fernández blanqueó su nuevo romance: todo empezó gracias a Benjamín Vicuña
La bailarina y actriz reveló detalles inéditos de su vínculo con el polista Matías Busquet y explicó cómo decidió dejar atrás el hermetismo.
Después de un 2025 atravesado por la soltería, los rumores y un perfil más reservado en lo sentimental, Laurita Fernández volvió a hablar de su vida amorosa y sorprendió al ponerle palabras a una relación que hasta ahora se mantenía con bajo perfil. La bailarina y actriz confirmó que está en pareja con Matías Busquet, un polista alejado del mundo del espectáculo, y explicó cómo se dio el inicio del vínculo, en una historia que tuvo a Benjamín Vicuña como inesperado protagonista.
La confesión se dio durante su participación en Almorzando con Juana, en plena temporada teatral de verano en Mar del Plata. Allí, Laurita se mostró distendida y sincera al contar que el vínculo lleva ya algunos meses y que atraviesa una etapa de conocimiento mutuo, lejos de los rótulos apresurados. “Lo estoy conociendo. Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa”, explicó, marcando el tono de tranquilidad con el que vive este presente personal.
Según relató, el primer acercamiento no fue inmediato ni lineal. De hecho, hubo un mensaje inicial que ella decidió ignorar. “Él vino a verme a una función, fue culpa de Benjamín Vicuña. Habían jugado juntos al polo y Benja lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo, ‘El método Grönholm’. Él me había escrito antes, pero yo desestimé el mensaje, me hice la linda. Después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria”, contó la actriz, reconstruyendo los primeros cruces que terminaron siendo decisivos.
Ese segundo encuentro cambió el rumbo de la historia. “Me volvió a escribir y esta vez le contesté. Fue la primera vez que salí con alguien de quien no tenía referencias de ningún lado. Me gustó que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo. Estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó Laurita, dejando en claro que uno de los puntos que más la atrajo fue justamente la distancia de Busquet con el ambiente artístico.
Durante el programa, el clima se volvió más distendido cuando Martín Bossi, también invitado, le puso humor a la situación. “Él es un romántico. El otro día la vino a buscar a caballo, vestido de polista. Ella salió porque ahora es María Vázquez”, bromeó, provocando risas en la mesa y sumando un condimento pintoresco al relato.
Más allá del tono liviano, Laurita también reflexionó sobre lo que implicó hacer pública esta etapa. “Siempre me conocí con la gente puertas adentro, pero esta vez fue distinto. Yo me iba de temporada y estaba la duda de si realmente nos queríamos conocer. Entonces decidimos salir, hacer planes como cualquier chico y chica. Hacer todo en secreto se vuelve un plomo. No tengo que darle explicaciones a nadie, pero fue raro estar conociendo a alguien y que se sepa”, reconoció. Así, la actriz dejó en claro que atraviesa un momento de apertura y calma, apostando a un vínculo lejos del ruido mediático, pero sin esconderlo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario