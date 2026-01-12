Laurita Fernández blanqueó su nuevo romance: todo empezó gracias a Benjamín Vicuña

Más allá del tono liviano, Laurita también reflexionó sobre lo que implicó hacer pública esta etapa. “Siempre me conocí con la gente puertas adentro, pero esta vez fue distinto. Yo me iba de temporada y estaba la duda de si realmente nos queríamos conocer. Entonces decidimos salir, hacer planes como cualquier chico y chica. Hacer todo en secreto se vuelve un plomo. No tengo que darle explicaciones a nadie, pero fue raro estar conociendo a alguien y que se sepa”, reconoció. Así, la actriz dejó en claro que atraviesa un momento de apertura y calma, apostando a un vínculo lejos del ruido mediático, pero sin esconderlo.

