Laurita Fernández habló de las charlas con Matías Busquet antes de oficializar: "Muchos chats"

Además, contó que Busquet no estaba cómodo con la dinámica de verse siempre en privado y ella le explicó sus motivos: “Si salimos (en público) para mí implica otro tipo de compromiso...”.

Finalmente, Laurita Fernández admitió que le daba pudor hablar sobre el impacto mediático que podía tener la relación y las consecuencias que implicaría blanquear el noviazgo.

laurita fernandez

Confirmación en redes: Laurita Fernández compartió su primera foto junto a Matías Busquet por San Valentín en su instagram

Laurita Fernández decidió mostrarse públicamente junto a su pareja, Matías Busquet, al compartir una foto muy significativa este 14 de febrero. Fue la primera vez que la conductora publicó una imagen con el deportista en sus redes desde que su vínculo tomó estado público.

En la postal, ambos aparecen abrazados, sonrientes y muy cómplices, lo que para muchos significó la confirmación total del romance.