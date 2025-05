Lilita Carrió habló con Mirtha Legrand sobre su meme más famoso: ¿tiene novio?

Es por esto que, ahora, cuando el Bicho Gómez, otro de los invitados, le preguntó si estaba en pareja, ella respondió: "Yo ahora sí. Estoy en pareja con tantos", generando así la risa del resto de los presentes. En tanto, después se dispuso a explicar cómo surgió la frase tan famosa del meme.

Con mucho histrionismo y diversión, tanto de ella como del resto de invitados, Lilita contó luego de que Mirtha confesara que no lo vio, cómo es que surgió la charla. "Es de este programa", comenzó.

"Un día vengo acá a este programa y Mirtha me preguntó cómo estaba. Entonces yo quería hablar de otra cosa porque cuando ella me pregunta, quiere hablar de política", continuó y aclaró: "Entonces me preguntó qué noticias tenes y yo dije: 'tengo novio'". Tal es así que con esta confesión explicó que estaba en pareja de verdad cuando dijo eso.

Según explicó, en ese momento era verdad su confesión, pero nadie la creía. De hecho, ni Mirtha lo hacía ya que la conductora le preguntó en ese instante si le estaba mintiendo. Y, más allá de esto, finalmente así es cómo surgió uno de los memes más famosos de las redes sociales nacionales: gracias a Lilita Carrió y sus ocurrencias.