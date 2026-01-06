Lionel Messi reveló que mira dos programas de espectáculos de la Argentina: cuáles son

En medio de risas y con una cuota de humor, Messi agregó: “Pero sí me gusta y a mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM”, en referencia al ciclo de Ángel de Brito por América TV.

Por su parte, al escuchar estas declaraciones, Ángel de Brito se mostró impactado en su programa de streaming en Bondi Live: "Un genio, un genio. Ya me gané otro Martín Fierro con esto. Nos ve, no solo nos conoce".