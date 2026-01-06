Lionel Messi reveló que mira dos programas de espectáculos de la Argentina: cuáles son
El capitán argentino habló con Diego Leuco y Nico Occhiato en Nadie dice nada y sorprendió al confesar los programas que mira desde Estados Unidos.
Lionel Messi se mostró distendido y cercano en una charla con Diego Leuco y Nico Occhiato para Nadie dice nada, donde recorrió temas personales, rutinas familiares y hasta sus consumos televisivos desde Miami, ciudad en la que vive junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos.
Uno de los momentos más inesperados de la entrevista fue cuando salió a la luz el vínculo entre su esposa y Momi Giardina, actual participante de MasterChef Celebrity. Todo comenzó cuando Occhiato deslizó: “Momi dice que es amiga de Anto”.
Ante esto, Messi lo confirmó sin vueltas desde el Chase Stadium, casa del Inter Miami: “Se escriben, sí, es verdad. Se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se ríe con ella. No sé de qué hablan pero se mensajean de vez en cuando”.
La charla también viró hacia la televisión argentina y los programas que siguen a la distancia. Fue entonces cuando Leuco lanzó: “¿Mirás LAM?”.
El mejor futbolista del mundo respondió con total sinceridad y dejó a todos más que sorprendidos por su confesión, ya que nadie se esperaba lo que dijo: “Sí miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco”.
En medio de risas y con una cuota de humor, Messi agregó: “Pero sí me gusta y a mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM”, en referencia al ciclo de Ángel de Brito por América TV.
Por su parte, al escuchar estas declaraciones, Ángel de Brito se mostró impactado en su programa de streaming en Bondi Live: "Un genio, un genio. Ya me gané otro Martín Fierro con esto. Nos ve, no solo nos conoce".
