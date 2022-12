Lizardo Ponce habló del bullying en su adolescencia

"Educación física para mi era la muerte, yo sufría muchísimo. Siempre me elegían ultimo y nunca nadie me quería, me hacían sentir que nunca nadie me iba a querer. Me gustaba elegir a mi, porque era en el único momento que me sentía protegido", aseguró, luego de que Andy Kusnetzoff le pidiera más detalles.

Y agregó: "Todo tenía que ver con mi sexualidad, aunque yo en ese momento no lo tenía blanqueado. Por supuesto me hacían comentarios, caras, gestos, chistes y burlas. Fue una etapa muy dífila para mi, porque tenía que vivir simulando y actuando y bloqueando ciertas cosas".

En este sentido, Lizardo Ponce dijo que tuvo que inventar cosas para encajar en el grupo: "Llegue a darme cuenta que estaba sufriendo muchísimo y me tuve ir. Me fui porque no me quedó otra opción, la estaba pasando bastante mal".

"Yo en ese momento no me lo imaginaba, no era un futuro posible para mi y todo el tiempo me autocastigaba. Fue una etapa muy fea pero me hizo ser muy fuerte y me convertí en lo que soy hoy. Todos tienen que saber que se puede ser libre", remarcó.