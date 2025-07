Lizy Tagliani contó que la denuncia de Viviana Canosa la hizo revivir un trauma del pasado

En una entrevista reciente con DDM (América), Lizy Tagliani habló del impacto que tuvo en ella la denuncia mediática: "Las denuncias son necesarias. Lo que está mal son las formas. La fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea la que sea. Lo que pasa es que los jueces y los fiscales tienen que analizar el caso, ver las pruebas, y después deciden qué se toma en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar".

A su vez, la comediante también se sinceró sobre el dolor personal que le generó verse envuelta en el tema: "Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando yo era adolescente no quería ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el baño de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace un montón. Y ahora que estoy yendo al club de deporte con mi hijo, me meto al baño de discapacitados. No me quiero meter al baño porque tengo miedo de que la gente piense cualquier cosa. Es un trauma que ya venía de antes, que lo tenía superado, y es un fantasma que me volvió".

Finalmente, la artista expresó su deseo de que la causa avance de manera justa: "Ojalá que se termine todo pronto y se haga Justicia. Y también Justicia por las víctimas de abuso. Es un delito, existe y tiene que haber Justicia".

