Prime Video lanzó el tráiler de "Belén", la nueva película de Dolores Fonzi
Dolores Fonzi protagoniza y dirige "Belén", el nuevo film de Prime que formará parte de la selección oficial de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
La película argentina Belén, una producción de MGM Studios y K&S Films, ha sido seleccionada para formar parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este anuncio llega junto con el lanzamiento del tráiler, que promete una historia emotiva basada en hechos reales.
El filme, que se estrenará en cines argentinos el 18 de septiembre, narra la desgarradora historia de una mujer cuya lucha por sus derechos generó un movimiento global. La película también estará disponible más adelante en el año en la plataforma de streaming Prime Video, llegando a más de 240 países y territorios en todo el mundo.
Sinopsis oficial de Belén, lo nuevo de Prime Video
Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.
Tráiler oficial de Belén
Un elenco estelar y una historia por la lucha de los derechos
La película, producida por K&S Films (la misma compañía detrás de Relatos Salvajes), es una crítica directa a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia y a la lucha por la autonomía del cuerpo. El elenco, dirigido por Dolores Fonzi, incluye a Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso.
El guion, escrito por Dolores Fonzi y Laura Paredes, se basa en el libro Somos Belén de la autora Ana Correa. La producción estuvo a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, con Diego Copello como productor ejecutivo.
