La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 17 de agosto en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 17 de agosto, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor estará garantizado con la participación de Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Barby Franco Marcelo Ruiz Díaz, quienes harán reír a todos con sus ocurrencias. También, el trío Dos Más Uno aportará su toque musical, interpretando canciones que acompañarán la energía festiva del programa.
La cocina no podía faltar, y como siempre, las recetas más deliciosas estarán a cargo de los chefs Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón, quienes sorprenderán con sus platillos ideales para disfrutar en familia. Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 17 de agosto
Entre los nombres confirmados se encuentra Valeria Lynch, quien interpretará un repaso de sus grandes éxitos, generando un momento musical imperdible para los fanáticos. Además, Los 4 de Córdoba aportarán todo el folklore con su repertorio, sumando ritmo y tradición a la jornada.
Otro momento esperado será la visita de Litto Nebbia, considerado el padre del rock nacional, quien celebra los 50 años de su emblemático álbum y compartirá anécdotas y música con los conductores y Barby Franco en la tradicional pulpería del programa.
