Lizy Tagliani realizó un fuerte descargo tras ser acusada de ladrona: "Quien quiera..."

lizy desmintió a canosa.mp4

La declaración llegó horas después de que volviera a explotar una vieja y explosiva pelea entre ambas figuras del espectáculo. El conflicto se remonta al año 2014, cuando trascendió que Canosa había acusado a Tagliani de llevarse una cucharita de plata de su casa. En aquel momento, Lizy negó rotundamente esa versión, y el episodio quedó en el recuerdo como una anécdota insólita del mundo del espectáculo.

Sin embargo, más de una década después, la conductora de "Viviana con Vos" (América) decidió reavivar la polémica en diálogo con Pampito, durante el programa "Puro Show" (El Trece). Allí, el periodista reprodujo una serie de audios en los que Canosa lanzó acusaciones todavía más graves.

“Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”, dijo Viviana, sin vueltas. Y en otro audio, fue aún más categórica: “Es una traidora”.

Aunque hasta el momento Tagliani se había mantenido en silencio sobre esta nueva embestida, su video dejó en claro que no piensa dejar pasar las acusaciones tan fácilmente. Ahora, queda por verse si tomará acciones legales o si el cruce quedará en el terreno mediático.