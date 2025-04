Durísima acusación de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: "Entraba a mi casa y me afanaba"

Más de una década después de aquel episodio, la periodista decidió revivir el conflicto durante un intercambio con Pampito, quien leyó y reprodujo los mensajes al aire en "Puro Show" (El Trece). En una serie de audios, la conductora de Viviana en Vivo (América) fue tajante al describir su versión de los hechos y dejó una acusación directa contra Tagliani: “Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”.