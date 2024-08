El esposo de Lizy Tagliani habló del primer encuentro con su hijo Tati: qué dijo

“A nosotros nos llaman del juzgado, porque como dice Lizy, ellos buscan una familia que se adecúe a ese chico. Estuvimos en una lista con varias familias, tuvimos distintos pasos para cumplir y esperar, obviamente, son procesos que hay que esperar”, amplió.

Sebastián Nebot habló del momento en qué junto a Lizy se enteraron la noticia y recordó: “Estaba super emocionado, no sabés qué preguntar en ese momento. Automáticamente la llamé a Lizy y no me atendía, le mandé mensaje por WhatsApp… No lo podíamos creer, todo el proceso es hermoso".

“El primer momento es muy fuerte, uno no sabe qué hacer, no sabes si correr, abrazarlo, llorar, el trabajo de todo el equipo fue excelente, prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible… Es un niño increíble”, concluyó.

lizy tagliani

Lizy Tagliani mamá: el gesto de Nicole Neumann

La noticia fue recibida con mucho cariño por los fans, amigos y colegas de Lizy, que llenaron la publicación con comentarios de amor y un cálido recibimiento para esta nueva familia.

Entre ellos, uno de los más destacados fue el de Nicole Neumann, quien formó una especial amistad con la humorista luego de compartir algunos trabajos en el medio. "Que lindo Lizchu!! A ver cuando viene a jugar con Cruz. Lo mejor en este nuevo camino!! Y todo el amor", le expresó la modelo.