Agustina Peñalva, tras denunciar a su acosador: "He tenido las 24 horas más difíciles de mi vida"
La conductora de Andate a dormir vos relató cómo vivió la situación, los avances judiciales y respondió a las declaraciones de Walter Graziano.
Agustina Peñalva volvió a expresarse públicamente tras denunciar al periodista Walter Graziano por acoso. Durante su participación en Andate a dormir vos por C5N, la conductora reconoció que atravesó “las 24 horas más difíciles” de su vida y aclaró los motivos detrás de su denuncia, desmintiendo al acusado, quien aseguró que ella buscaba dinero: “Yo trabajo desde los 18 años, no quiero la plata de nadie”.
La periodista agradeció el acompañamiento de los medios y de distintos programas que difundieron su situación: “Fue un día muy difícil porque me venía negando a hacer pública esta noticia y lo que venía sucediendo, porque no estoy acostumbrada a ser la noticia y no me sienta cómodo este lugar de salir a contar ni relatar algo difícil”. Asimismo, destacó la importancia de la viralización del caso: “No debería ser necesario, pero terminó resultando favorable. La cantidad de chicas que se han contactado conmigo es tremenda. No importó el canal ni la ideología política; me trataron con gran respeto”.
Peñalva también explicó los avances judiciales que se dieron a partir de la denuncia: “La primera medida es que no puede contactarse conmigo a través de redes sociales ni WhatsApp. La segunda es una restricción de 500 metros y la tercera es que no puede mencionar mi nombre ni hablar de mí de ninguna forma, ni utilizar a terceros para acercarse”. Aclaró que, a pesar de estas medidas, su acosador ha intentado comunicarse indirectamente con ella: “No les puedo explicar la cantidad de marcas que me mandaron que él les había hablado para enviarme algo”.
Además, se refirió al impacto que tuvieron otros casos similares, como el de Guadalupe Vázquez, la primera víctima que denunció a Graziano, y Soledad Larghi, quien también relató acosos previos: “El testimonio de ellas me impulsó a hacer la denuncia”. Sin embargo, advirtió que la restricción judicial podría ser insuficiente: “Es una persona impredecible y con problemas psicológicos. No sabemos cómo reaccionará ante esto”.
La colega enfatizó que la denuncia no tiene fines económicos y lamentó la carga que recae sobre las víctimas: “Trabajo desde los 18 años, no quiero dinero. ¿Por qué tiene que ser la mujer la encargada de salvarse constantemente? Si la Justicia no actúa como corresponde, va a venir alguien más”. Su mensaje refleja no solo la gravedad del acoso, sino también la necesidad de que las autoridades garanticen protección efectiva para las víctimas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario