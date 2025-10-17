Agustina Peñalva, tras denunciar a su acosador: "He tenido las 24 horas más difíciles de mi vida"

Además, se refirió al impacto que tuvieron otros casos similares, como el de Guadalupe Vázquez, la primera víctima que denunció a Graziano, y Soledad Larghi, quien también relató acosos previos: “El testimonio de ellas me impulsó a hacer la denuncia”. Sin embargo, advirtió que la restricción judicial podría ser insuficiente: “Es una persona impredecible y con problemas psicológicos. No sabemos cómo reaccionará ante esto”.

La colega enfatizó que la denuncia no tiene fines económicos y lamentó la carga que recae sobre las víctimas: “Trabajo desde los 18 años, no quiero dinero. ¿Por qué tiene que ser la mujer la encargada de salvarse constantemente? Si la Justicia no actúa como corresponde, va a venir alguien más”. Su mensaje refleja no solo la gravedad del acoso, sino también la necesidad de que las autoridades garanticen protección efectiva para las víctimas.