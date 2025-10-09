Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por Agustina Peñalva por acoso

La justicia ya le impuso una orden de restricción a Graziano para que no se acerque a Peñalva y le otorgó un botón antipánico a la periodista, que hoy vive con la necesidad constante de estar acompañada como medida de seguridad.

"Me dijo que estaba buscando la forma de encontrarme sola y ahí me di cuenta de que la situación se estaba volviendo muy peligrosa", contó Peñalva en el programa en "Andate a dormir vos".

"El hombre tiene antecedentes, estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona... ¿cómo es que lo dejan salir libremente? Encima vive a 8 cuadras de mi casa... no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa y dependo totalmente de otras personas para moverme", reclamó la periodista.