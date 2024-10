Los oyentes de Aspen recibieron una triste noticia de "la radio de los clásicos"

image.png

A su vez, cuando habló al aire, Rodríguez confirmó con notable tristeza: "Lo que voy a decir me cuesta mucho, me produce angustia, pero quiero que el oyente de la radio sepa que esta va a ser mi última semana". Por otro lado, también agregó: "Imaginen que tengo mis motivos... son 33 años acá, pero los motivos me los voy a guardar, al menos por ahora. Es una etapa que se cumple y algo que nunca me imaginé".

En este sentido, explicó que "vengo madurando esto. No es una decisión que tomé de un día para el otro, la vengo madurando muchísimo con gente muy cercana, con mi mujer, Candelaria, con mis hijos, con mi familia".