Mapa en vivo de las lluvias de este Viernes Santo en el AMBA: a qué hora se larga con todo
Tras las precipitaciones anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad y el Conurbano afrontarán un brusco cambio de temperaturas.
La breve ola de calor que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos días tiene las horas contadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta ante la llegada de lluvias y tormentas de mayor intensidad, que tendrá lugar durante la noche de este Viernes Santo.
Según el pronóstico, las precipitaciones cobrarán fuerza durante las últimas horas de este 3 de abril, con tormentas fuertes, transformándose luego en chaparrones durante la mañana del sábado. Para la tarde, ya no se esperan tormentas, aunque sí la Ciudad y el Conurbano atravesarán un abrupto cambio de temperaturas.
Mientras este viernes la sensación térmica alcanzó los 35 grados, durante el sábado apenas llegará a los 22 la temperatura oficial.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en el AMBA
El sábado marcará un quiebre en el clima del AMBA, con un descenso marcado de la temperatura y el fin de las lluvias. Para el comienzo del fin de semana, se espera una mínima de 15°C y una máxima que apenas alcanzará los 22°C.
En tanto, el domingo las condiciones serán similares, aunque con un ambiente algo más fresco: el termómetro oscilará entre los 14°C y los 21°C en una jornada de cielo nublado. Además, hacia la noche, se sentirá el viento del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.
Finalmente, el lunes la semana arrancará con el regreso de las precipitaciones. Si bien no se esperan tormentas severas, el panorama será mayormente gris y lluvioso para el último tramo del descanso.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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