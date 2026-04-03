Mapa en vivo de las lluvias de este Viernes Santo en el AMBA: a qué hora se larga con todo

Embed

Cuándo mejora el clima en el AMBA

El sábado marcará un quiebre en el clima del AMBA, con un descenso marcado de la temperatura y el fin de las lluvias. Para el comienzo del fin de semana, se espera una mínima de 15°C y una máxima que apenas alcanzará los 22°C.

En tanto, el domingo las condiciones serán similares, aunque con un ambiente algo más fresco: el termómetro oscilará entre los 14°C y los 21°C en una jornada de cielo nublado. Además, hacia la noche, se sentirá el viento del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Finalmente, el lunes la semana arrancará con el regreso de las precipitaciones. Si bien no se esperan tormentas severas, el panorama será mayormente gris y lluvioso para el último tramo del descanso.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.