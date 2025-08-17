Los particulares festejos del Día del Niño de Wanda Nara y la China Suárez: ¿cuál es tu favorito?

image

Por su parte, la China Suárez, que se mudó a Turquía para vivir con Mauro Icardi, conmemoró el día de una forma mucho más sobria y distante. Con sus tres hijos en Argentina, la actriz solo pudo recurrir a una publicación digital para manifestar su amor. Una foto de sus hijos acompañada de tres simples corazones rojos fue el único rastro de su festejo. Esta celebración virtual y minimalista contrasta fuertemente con la opulencia y el despliegue de Wanda. Si bien su mensaje fue conciso, el hecho de estar a miles de kilómetros de sus hijos en una fecha tan especial, ilustra la complejidad de sus elecciones y los desafíos de la maternidad a distancia, al menos por el momento.