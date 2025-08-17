Los particulares festejos del Día del Niño de Wanda Nara y la China Suárez: ¿cuál es tu favorito?
La mediática y la actriz compartieron en su cuenta de Instagram distintos mensajes para sus hijos por el Día del Niño. Los detalles de los festejos.
El Día del Niño ha puesto nuevamente en evidencia el abismo que separa a Wanda Nara y a la China Suárez. Esto es porque, mientras una celebró a lo grande, la otra lo hizo a la distancia, reflejando las realidades tan distintas que viven desde que ambas estuvieron en guerra por Mauro Icardi.
Wanda, instalada en Argentina con sus cinco hijos, eligió un festejo tradicional y hogareño. A través de sus redes sociales, compartió cada detalle del brunch que preparó con esmero, mostrando una mesa repleta de dulces y un ambiente familiar que incluyó la presencia de Carola, la novia de su hijo mayor, Valentino. Esta celebración no solo fue un agasajo para los niños, sino también una demostración pública de su rol de madre presente, una imagen que ha cultivado con dedicación. Su festejo, lleno de color y vida, subraya el valor que le da a la unión familiar y a las tradiciones.
Por su parte, la China Suárez, que se mudó a Turquía para vivir con Mauro Icardi, conmemoró el día de una forma mucho más sobria y distante. Con sus tres hijos en Argentina, la actriz solo pudo recurrir a una publicación digital para manifestar su amor. Una foto de sus hijos acompañada de tres simples corazones rojos fue el único rastro de su festejo. Esta celebración virtual y minimalista contrasta fuertemente con la opulencia y el despliegue de Wanda. Si bien su mensaje fue conciso, el hecho de estar a miles de kilómetros de sus hijos en una fecha tan especial, ilustra la complejidad de sus elecciones y los desafíos de la maternidad a distancia, al menos por el momento.
Mauro Icardi brilló por su ausencia en el Día del Niño
Más allá de las diferencias que marcó el Día del Niño entre Wanda Nara y la China Suárez, también está el hecho de que Mauro Icardi no realizó ninguna publicación. De todas maneras se desconoce si el futbolista, padre de Isabella y Francesca, realizó algún saludo íntimo para las dos menores de edad. Hace ya varios meses que el futbolista no se muestra públicamente con sus hijas, en especial desde que regresó a Turquía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario