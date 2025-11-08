Lourdes de Bandana reveló que volvió a acercarse a su madre: "Ella siempre está..."

A su vez, Mabel no ocultó la tristeza que le provocó ese gesto. “Ese día del show, cuando veo eso, sí, fue una estocada. Me sorprendió porque el título de mamá es inamovible. Es parte del enojo que tiene. Ella sabe dónde me duele”, confesó con los ojos llenos de lágrimas.

Finalmente, al reflexionar sobre el momento que atraviesa su hija, Mabel prefirió no juzgarla y sostuvo: “En el estado en el que está Lourdes, no puedo sacar conclusiones. Capaz se lo dijo de verdad”.