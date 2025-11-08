Lourdes de Bandana reveló que volvió a acercarse a su madre: "Ella siempre está..."
La integrante del reconocido grupo pop retomó el vínculo con su madre, Mabel, y dejó un emotivo mensaje. Los detalles en la nota.
Después de la denuncia por su desaparición y la posterior detención de su exnovio, Leandro García Gómez, Lourdes Fernández volvió a aparecer públicamente y eligió Desayuno Americano (América) para compartir cómo atraviesa este momento. En la entrevista, sorprendió al revelar que logró retomar el contacto con su madre, Mabel, quien un día antes había asegurado en el mismo ciclo que la relación entre ambas seguía interrumpida.
Durante la charla, la cantante se mostró visiblemente conmovida y habló con honestidad sobre su presente familiar. “Estoy recomponiendo el vínculo con mi mamá, con mi familia”, expresó con emoción, dejando ver que el acercamiento comenzó hace muy poco.
Más adelante, la cantante se refirió al apoyo que recibe de su entorno cercano. “Hablamos. Ella siempre está acompañándome, al igual que mi papá y la mujer de mi papá. Somos una familia muy grande y estoy contenida”, contó, destacando que se siente arropada por sus seres queridos en este proceso.
Por su parte, Mabel ya había brindado su versión un día antes, cuando habló del distanciamiento con su hija en el programa de Pamela David. Allí recordó el dolor que sintió durante el show del 30 de octubre en el Gran Rex, cuando Lourdes se refirió a la pareja de su padre como “mamá”.
“No hablé con ella. Está enojada. En este momento, ella no se tiene que ocupar de nuestra relación”, había señalado con calma.
A su vez, Mabel no ocultó la tristeza que le provocó ese gesto. “Ese día del show, cuando veo eso, sí, fue una estocada. Me sorprendió porque el título de mamá es inamovible. Es parte del enojo que tiene. Ella sabe dónde me duele”, confesó con los ojos llenos de lágrimas.
Finalmente, al reflexionar sobre el momento que atraviesa su hija, Mabel prefirió no juzgarla y sostuvo: “En el estado en el que está Lourdes, no puedo sacar conclusiones. Capaz se lo dijo de verdad”.
