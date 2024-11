"Love is Blind: Argentina": Netflix pone en jaque el amor tradicional con su nuevo reality

Embed - Love is Blind: Argentina | Tráiler oficial | Netflix

La primera de ellas, claro, consiste en conocerse a través de las cabinas, luego en buscar la conexión físicas: atraviesan unos días en Tulum, México, en un viaje de amor. A partir de ahí es cuando se darán cuenta si están destinados a estar juntos o prefieren abandonar el desafío solos. Y es, justamente en esto, donde está puesto el foco del reality: en buscar un amor a ciegas que te de la posibilidad de dar uno de los pasos más grandes de la vida, casarse.

love is blind

Y, si bien los realitys nunca son de mi agrado, lo cierto es que Netflix encontró el punto exacto entre el amor, el drama, el suspenso y hasta la realidad. En cuatro episodios, que fueron los primeros en estrenarse, y en los nuevos que acaban de ser lanzados, "Love is Blind: Argentina" contó con un poco de todo que fue, precisamente eso, lo que atrajo a los espectadores. Con participantes que atravesaron todos los sentimientos: desde ira, hasta amor e incertidumbre, esta producción terminó siendo más de lo que uno puede esperar.

love is blind

"Love is Blind: Argentina" es una nueva manera de entender el amor en los tiempos que corren y, por supuesto, a las personas. No es fácil arriesgarse ni menos entender cuando una persona, definitivamente, no es para nosotros. Sin dudas, una gran apuesta de Netflix al replicar este formato que ya fue un éxito en el mundo y, ahora, arribó al país como una puerta para romper distintas barreras.