Contundente respuesta de Flor Vigna cuando le preguntaron si sigue en pareja con Luciano Castro

Y continuó explicando cómo suelen ser las conversaciones con Vigna: “Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña”.

La panelista del programa finalmente reveló que le contesto Flor cuando le consultó por los rumores: "Me puso 'Perdón. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada'”.