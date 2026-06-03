Padres, docentes y alumnos denuncian la presencia de ratas en una escuela de Mataderos

Las denuncias comenzaron a principios de mayo, cuando algunos docentes alertaron sobre la presencia de roedores en el patio y los pasillos del establecimiento. A partir de eso, la escuela informó a las familias sobre distintas intervenciones realizadas por personal de control de plagas, que incluyeron la colocación de cebos, tareas de desinfección y limpiezas profundas en aulas, escaleras y espacios comunes. Además, las autoridades escolares resolvieron justificar las inasistencias de aquellos alumnos cuyos padres decidieran no enviarlos a clases por esta problemática.

La preocupación de las familias creció con el paso de las semanas debido a que el establecimiento alberga a cientos de estudiantes de nivel inicial y primario. Además, por las tardes funciona allí desde hace más de tres décadas la Escuela de Música N° 6 del Distrito Escolar 13, donde los menores participan de actividades artísticas y musicales.

Días atrás, un grupo de padres realizó una protesta en el ingreso del establecimiento para visibilizar el problema. “Los chicos no pueden estudiar en estas condiciones. Además, por lo que me comentaron otros vecinos, esta no es la única escuela del barrio que tiene ratas. Por eso exigimos una solución urgente”, expresó una de las madres que participó de la manifestación.

Por su parte, desde la supervisión del Distrito Escolar 13 buscaron llevar tranquilidad y aseguraron que se encuentran trabajando para erradicar definitivamente la plaga. “Se tomaron todas las medidas pertinentes y refuerzos por parte del área de Mantenimiento y Control de Plagas. El martes se vio la última rata que salió moribunda de la escuela, lo cual es señal de que están funcionando los cebos”, explicaron en diálogo con Cosas de Barrio.

Asimismo, detallaron que “se sellaron todos los agujeros de los aires acondicionados y se colocó un tejido de protección para impedir nuevos ingresos por las medianeras”.

Pese a todas las medidas, las familias continúan reclamando una solución definitiva y sostienen que no están dadas las condiciones sanitarias necesarias para garantizar el normal desarrollo de las clases.