Caso Lucio Dupuy: los mensajes de los famosos

Una de ellas fue la China Suárez que junto a una foto del niño escribió: "Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra “madre”). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por China Suarez (@sangrejaponesa)

Otros famosos como Lali Espósito también se manifestaron.

https://twitter.com/lalioficial/status/1621179912521408512 JUSTICIA para LUCIO♥

Que se pudran en la cárcel quienes le hicieron esto, y Ojala que su papa sienta que existe ALGO de justicia . Perpetua ! — Lali (@lalioficial) February 2, 2023

https://twitter.com/yanilatorre/status/1621200113744896001 Al colectivo feninista le gusto ficcionar la denuncia de Fardin. Pero se ve q el sufrimiento, tortura, violacion y asesinato de un niño en manos de su madre y la jovia, es menos importante, no? Me da asco y verguenza el colectivo feminista #JusticiaPorLucioDupuy — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 2, 2023

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1621183730864852996 Lucio descansa en PAZ . Ojalá les den la peor muerte ahí adentro de la cárcel a estas 2 basuras que te llevaron de este mundo — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 2, 2023