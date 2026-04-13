Luis Brandoni sufrió un ACV: cómo está y qué le pasó
Ángel De Brito contó que el actor sufrió un ACV, por lo que debieron suspender las funciones de su obra. Los detalles de su estado de salud.
La comunidad artística y el público en general se encuentran en estado de alerta tras conocerse la noticia del percance de salud que atraviesa Luis Brandoni. El prestigioso actor debió ser hospitalizado de urgencia luego de sufrir una caída que derivó en un diagnóstico neurológico, lo que obligó a la suspensión inmediata de las funciones de la pieza teatral ¿Quién es quién?, el éxito que encabeza junto a Soledad Silveyra.
La primicia fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su espacio de streaming Ángel responde (Bondi Live). Durante la emisión, el conductor brindó precisiones sobre lo ocurrido, buscando llevar calma a los seguidores del actor al detallar que, pese a la gravedad que suele asociarse al diagnóstico, Brandoni se encuentra estable y bajo estricta observación médica.
El incidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando el actor sufrió un tropiezo que motivó su traslado al Sanatorio Güemes. Fue durante los exámenes de rigor posteriores al golpe que los profesionales detectaron una anomalía en su salud. “Lo internaron y tuvo un ACV, un pequeño ACV. La gente escucha ACV y parece que es la muerte, pero no”, puntualizó De Brito para desmitificar la terminología médica y bajar el nivel de alarma.
El conductor explicó que la detección del accidente cerebrovascular fue un hallazgo de los estudios complementarios y que el protocolo actual exige una vigilancia minuciosa para descartar secuelas. “Cuando te detectan un ACV, hay muchos tipos, no se asusten con la palabra. Se tienen que hacer todos los estudios y lo dejan internado unos días para ver cómo evoluciona”, añadió el periodista.
Afortunadamente, el panorama clínico del protagonista de grandes éxitos nacionales es alentador. Según la información brindada, Brandoni mantiene sus facultades cognitivas intactas y se encuentra lúcido. “Está internado, muy cuidado. Está completamente normal, habla, responde, recibe gente. Está bárbaro”, aseguró De Brito, despejando dudas sobre posibles compromisos en el habla o la movilidad.
En cuanto a la actividad teatral, la obra se mantendrá fuera de cartelera durante los próximos días, sumándose a una racha de complicaciones que ya venía afectando al elenco. “Van a seguir suspendidas las funciones este fin de semana. Ya la semana pasada se suspendieron por problemas de salud de Solita, en las cervicales, y ahora es por Brandoni, que se cayó el sábado”, confirmó el comunicador. De esta manera, el regreso a las tablas quedará supeditado a la recuperación total del actor, quien permanecerá unos días más en el centro médico para completar los chequeos correspondientes.
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