Luis Brandoni sufrió un ACV: cómo está y qué le pasó

En cuanto a la actividad teatral, la obra se mantendrá fuera de cartelera durante los próximos días, sumándose a una racha de complicaciones que ya venía afectando al elenco. “Van a seguir suspendidas las funciones este fin de semana. Ya la semana pasada se suspendieron por problemas de salud de Solita, en las cervicales, y ahora es por Brandoni, que se cayó el sábado”, confirmó el comunicador. De esta manera, el regreso a las tablas quedará supeditado a la recuperación total del actor, quien permanecerá unos días más en el centro médico para completar los chequeos correspondientes.