La conmoción en vivo de Andy Kusnetzoff y su equipo al enterarse de la muerte del Indio Solari

En esa misma charla, el Indio ensayaba una autocrítica sobre los efectos de la devoción popular: "Cuando tenés una personalidad como la mía, la gente te va transformando en un inútil también, porque te hacen todo. Se te van abriendo las puertas, ¿viste? Vos vas caminando y no te para nadie, y eso te malcría".

indio solari

"La pienso en términos poéticos"

Para Andy y su equipo, el bloque radial se convirtió en un espacio de silenciosa admiración cuando el archivo reprodujo la definición más artística del Indio sobre el misterio del adiós:

"La pienso en términos poéticos. Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años: en el presente. No se me ocurre pensar en eso y no se me ocurre saber cómo es nada. No sé cómo abarcar la muerte... es como una gloria que te excede, ¿no?".

La espontánea reacción del equipo de Urbana Play dio paso a un homenaje necesario, demostrando que ante una pérdida de semejante magnitud, la mejor manera de combatir el vacío de la noticia fue refugiarse en la lucidez inmortal de la voz del propio Indio.