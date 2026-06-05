La conmoción en vivo de Andy Kusnetzoff y su equipo al enterarse de la muerte del Indio Solari
El equipo de Urbana Play se enteró en vivo de la triste noticia, y tras la conmoción repasaron una vieja entrevista.
El aire de Urbana Play se transformó por completo cuando la noticia que nadie quería escuchar impactó de lleno en el estudio. Al enterarse en pleno programa del fallecimiento de Indio Solari, la reacción de Andy Kusnetzoff y sus compañeros reflejó el dolor de todo un país.
"¿No? ¿En serio? ¡La puta madre!", lanzaron al unísono, visiblemente golpeados por la crudeza de la primicia, para luego confirmar la triste noticia.
Con el estudio sumido en un clima de absoluta estupefacción y con la sensibilidad a flor de piel, el conductor y su equipo decidieron canalizar la tristeza rindiéndole un inmediato homenaje al exlíder de los Redonditos de Ricota.
Para recordarlo en su máxima expresión, acudieron al archivo de la radio y rescataron una profunda e íntima entrevista que le habían realizado tiempo atrás, donde el propio Indio abordaba su mirada sobre el final de la vida.
El refugio en las palabras de Indio Solari
Tras el impacto inicial, la mesa se sumergió en la escucha atenta de aquel diálogo que hoy resuena con la fuerza de una despedida planificada. En ese fragmento, Kusnetzoff le preguntaba de forma directa si le temía a la muerte, a lo que el Indio respondía con una calma que hoy abraza a sus fanáticos. "No tengo ningún miedo. Yo creo que cuando tengas mi edad, a vos tampoco te va a dar miedo la muerte", le decía el músico a Andy, analizando que su camino siempre había avanzado "con pie rápido".
En esa misma charla, el Indio ensayaba una autocrítica sobre los efectos de la devoción popular: "Cuando tenés una personalidad como la mía, la gente te va transformando en un inútil también, porque te hacen todo. Se te van abriendo las puertas, ¿viste? Vos vas caminando y no te para nadie, y eso te malcría".
"La pienso en términos poéticos"
Para Andy y su equipo, el bloque radial se convirtió en un espacio de silenciosa admiración cuando el archivo reprodujo la definición más artística del Indio sobre el misterio del adiós:
"La pienso en términos poéticos. Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años: en el presente. No se me ocurre pensar en eso y no se me ocurre saber cómo es nada. No sé cómo abarcar la muerte... es como una gloria que te excede, ¿no?".
La espontánea reacción del equipo de Urbana Play dio paso a un homenaje necesario, demostrando que ante una pérdida de semejante magnitud, la mejor manera de combatir el vacío de la noticia fue refugiarse en la lucidez inmortal de la voz del propio Indio.
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