Luis Juez en La Noche de Mirtha: "Voy a elegir el mal menor, voy a votar a Milei"

"Yo la verdad lo voy a acompañar a Milei porque entiendo que es el mal menor", sostuvo Juez, visiblemente enojado, tras lo cual Mirtha Legrand remarcó: "¿Es el mal menor? Qué terrible oír decir eso, no me gusta".

"ES VOTAR ENTRE FRANKENSTEIN Y DRÁCULA": Luis Juez respondió el dardo de Mirtha sobre el balotaje

El senador continuó con su pensamiento: "Hay que poner el eje en donde estamos, en Argentina no hay margen para el error, no hay margen para equivocarse, es lamentable pero es la verdad". Y agregó: "Hay que decir las cosas, porque los argentinos siempre le encontramos la vuelta a lo que no tiene vuelta, y la verdad hay que decirla por más dura que sea. Estamos en un momento complejo".

Tras ser consultado sobre quién cree que va a ganar el balotaje del próximo 19 de noviembre, Luis Juez respondió: "Es complicado en un país con 25 millones de gente que vive de planes sociales, con este festival de reparto, de recursos, con un Gobierno sin freno ético, sin límites, a la hora del reparto es increíble lo que uno ve en la calle", criticó.

A su vez, hizo énfasis en su rechazo hacia Sergio Massa: "Es impensado que un ministro de Economía, como estamos, la angustia que estamos pasando, tenga la chance de ser presidente, y tiene mucha chance, hay que decir las cosas como son".