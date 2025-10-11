Luis Ventura apuntó contra Germán Martitegui a días del estreno de MasterChef Celebrity: "Pelado buchón"
El conductor adelantó detalles del debut del reality y reveló el tenso cruce que tuvo con el cocinero durante las primeras grabaciones.
Después de muchas especulaciones, Luis Ventura confirmó su participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, y desde el primer momento dejó en claro que no piensa pasar desapercibido. Fiel a su estilo combativo y directo, el periodista ya protagonizó algunos momentos picantes durante las primeras grabaciones del ciclo.
Ventura, con décadas de experiencia en los medios y una fuerte presencia en el mundo del espectáculo, afronta este desafío mostrando una nueva faceta, aunque sin dejar de lado su personalidad frontal. En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, habló de su llegada al programa y de las tensiones que ya empezaron a cocinarse en las grabaciones previas al estreno, previsto para el lunes 13 de octubre.
En tono distendido pero sin filtros, lanzó una frase que promete encender la interna con Germán Martitegui: "Con el pelado buchón me mato, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura".
También se refirió a su relación con Wanda Nara, conductora del reality, con quien tuvo roces públicos en el pasado, sobre todo durante el escándalo del Wandagate. Sin embargo, el reencuentro en el set parece haber sido más tranquilo de lo esperado: "Me sorprendió Wanda Nara porque convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran devuelvo".
Consultado sobre su nivel en la cocina, Ventura fue honesto: "Soy un cocinero intuitivo, en mi vida cocino por urgencias o remiendo del dibujo familiar. Cuando falta la cocinera de la casa puedo hacer alguna cosa, así estoy para MasterChef".
En cuanto a la convivencia con sus compañeros, reveló con quiénes tiene mejor onda dentro del certamen: "Son la Joaqui, Lescano y Roña Castro. Estoy en MasterChef participando para ganar".
