Luis Ventura apuntó contra Germán Martitegui a días del estreno de MasterChef Celebrity: "Pelado buchón"

También se refirió a su relación con Wanda Nara, conductora del reality, con quien tuvo roces públicos en el pasado, sobre todo durante el escándalo del Wandagate. Sin embargo, el reencuentro en el set parece haber sido más tranquilo de lo esperado: "Me sorprendió Wanda Nara porque convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran devuelvo".