Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner, el número 1 del mundo

Mientras Sinner era atendido y sufría el calor, Juan Manuel Cerúndolo no perdió la concentración. Logró revertir la desventaja y ganó el tercer parcial por 7-5. A partir de allí, el porteño —que ocupa actualmente el puesto 56° del ranking mundial y llegó con mucha confianza tras ganar el Challenger 175 de Bordeaux— impuso su ritmo frente a un rival sumamente limitado.

Cerúndolo aprovechó cada ventaja y dominó con claridad para quedarse con el cuarto set por 6-1. En el quinto y definitivo parcial, el tenista argentino no perdonó los constantes errores del líder del ranking ATP y selló una victoria épica en la arcilla parisina, frustrando así el gran sueño del italiano de conquistar la Copa de los Mosqueteros.