Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner, el número 1 del mundo
Tras una verdadera batalla a cinco sets, Juan Manuel Cerúndolo revirtió el partido y eliminó al actual número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.
El argentino Juan Manuel Cerúndolo firmó este miércoles la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam al derrotar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en la segunda ronda de Roland Garros. El italiano, que acumulaba un impresionante invicto en la temporada y era el gran favorito, sufrió un duro bajón físico producto del calor en París.
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La remontada histórica de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros
El duelo que inauguró la jornada en el court Philippe Chatrier fue de película. Jannik Sinner, que ostentaba una racha de 30 triunfos consecutivos y había conquistado los últimos seis Masters 1000 disputados, arrasó durante la primera parte del partido y se llevó los dos primeros sets por 6-3 y 6-2 en muy poco tiempo.
Sin embargo, en el octavo game del tercer set, la historia cambió por completo. El italiano comenzó a dar claras muestras de agotamiento físico y problemas para trasladarse. Cuando sacó para llevarse la victoria en el décimo juego, Sinner se quedó sin piernas y pidió tiempo médico acusando una profunda "deshidratación".
Mientras Sinner era atendido y sufría el calor, Juan Manuel Cerúndolo no perdió la concentración. Logró revertir la desventaja y ganó el tercer parcial por 7-5. A partir de allí, el porteño —que ocupa actualmente el puesto 56° del ranking mundial y llegó con mucha confianza tras ganar el Challenger 175 de Bordeaux— impuso su ritmo frente a un rival sumamente limitado.
Cerúndolo aprovechó cada ventaja y dominó con claridad para quedarse con el cuarto set por 6-1. En el quinto y definitivo parcial, el tenista argentino no perdonó los constantes errores del líder del ranking ATP y selló una victoria épica en la arcilla parisina, frustrando así el gran sueño del italiano de conquistar la Copa de los Mosqueteros.
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